Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Singapore trên kênh nào?

(VTC News) -

Đối thủ thứ hai của U22 Việt Nam tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 là U22 Singapore. Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Singapore diễn ra lúc 16h hôm nay 3/5, phát trực tiếp trên VTC 1, kênh Youtube VTC Now. Báo điện tử VTC News tường thuật, cập nhật nhanh nhất diễn biến hình ảnh trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Singapore.

U22 Việt Nam thắng trận ra quân tại SEA Games 32, nhưng sức ép dành cho thầy trò HLV Philippe Troussier tăng lên. U22 Việt Nam chỉ đạt được mục tiêu về mặt kết quả. Cục diện hiệp 2 khiến cho những nỗi lo xuất hiện nhiều hơn.

U22 Việt Nam cần thêm chiến thắng.

Bài toán đầu tiên với HLV Troussier ở trận đấu trước U22 Singapore là điều chỉnh nhân sự. Khu vực cần thay đổi nhất là hàng tiền vệ. Những lựa chọn của nhà cầm quân người Pháp trong trận ra quân không hợp lý.

Một trong hai cầu thủ Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Đức Phú - cả 2 đều là mẫu tiền vệ trụ - phải nhường chỗ cho một tiền vệ kiến thiết lối chơi. Không loại trừ khả năng Đinh Xuân Tiến là người được lựa chọn nhằm gia tăng sức tấn công cho U22 Việt Nam.

Trên hàng công, ngoại trừ Nguyễn Văn Tùng thể hiện được năng lực và xem như “chắc suất”, các cầu thủ còn lại đều chưa cho thấy tính đột biến cao. HLV Troussier nhiều khả năng sẽ sử dụng Khuất Văn Khang hoặc Nguyễn Quốc Việt thay Lê Văn Đô hoặc Nguyễn Thanh Nhàn.

Điều quan trọng nhất với các cầu thủ tấn công là hiện thực hoá ý tưởng của ban huấn luyện. Trong ngày ra quân, khi hàng thủ U22 Lào chơi tập trung và không để khoảng trống xuất hiện, sự bế tắc hiện rõ trong từng pha bóng của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam cần làm tốt hơn màn thể hiện trong trận đấu với U22 Lào. U22 Singapore dù thua U22 Thái Lan 0-3 nhưng điều đó không có nghĩa là Văn Tùng và đồng đội có thể dễ dàng chọc thủng lưới đại diện của đảo quốc sư tử.

Ở chiều ngược lại, khả năng độc lập tác chiến của các tiền đạo như Jordan Efa, Andrew hay Nicky rất đáng gờm. Họ là những mũi công mà hàng thủ U22 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Trước khi nghĩ đến bàn thắng, U22 Việt Nam cần tránh mắc sai lầm, nếu không mọi chuyện càng trở nên khó khăn.

Mai Phương