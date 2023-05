Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Myanmar trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam kết thúc hành trình ở SEA Games 32 bằng cuộc đối đầu U22 Myanmar. Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Myanmar tranh huy chương đồng SEA Games 32 diễn ra lúc 16h hôm nay 16/5, trực tiếp trên kênh VTC 1, VTV 5 và kênh YouTube VTC Now. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Myanmar.

U22 Việt Nam và U22 Myanmar đều là những bại tướng ở trận bán kết. Trong đó, thất bại của U22 Việt Nam khiến người hâm mộ vừa tiếc nuối, vừa thất vọng. Các học trò của HLV Philippe Troussier không tận dụng được lợi thế hơn người và thủng lưới ở những phút bù giờ.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đủ quyết tâm để 2 lần gỡ hòa sau khi thủng lưới và tạo ra thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, sự vội vã của hàng công và sự bất cẩn của hàng thủ khiến U22 Việt Nam phải trả giá.

U22 Việt Nam cần vượt qua cú sốc tâm lý hướng đến trận đấu với U22 Myanmar.

Trận thua đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên, nhiệm vụ với U22 Việt Nam vẫn chưa dừng lại. U22 Việt Nam còn tấm huy chương đồng trước mắt. Dù đây không phải mục tiêu toàn đội hướng tới trước khi SEA Games diễn ra nhưng không vì thế mà U22 Việt Nam từ bỏ. Giờ là lúc họ chứng minh quyết tâm đứng lên sau thất bại. Một trận thua khiến họ đánh mất cơ hội giành HCV nhưng nếu từ bỏ là họ đánh mất chính mình.

U22 Việt Nam cần rút ra những bài học sau trận bán kết. Và cuộc so tài với U22 Myanmar là dịp để U22 Việt Nam rèn giũa, lấy lại nhuệ khí chiến đấu. U22 Myanmar đã có những thời điểm gây khó khăn với U22 Thái Lan ở bán kết. Nhưng xét tổng thể, họ không phải đối thủ đáng gờm với U22 Việt Nam. Thể lực và kỹ thuật của cầu thủ U22 Myanmar đều ở mức hạn chế. Những trận thua 0-5 trước U22 Indonesia hay 0-3 trước U22 Thái Lan đã phơi bày vấn đề này của thầy trò HLV Feichtenbeiner .

U22 Việt Nam đã cải thiện khả năng kiểm soát bóng qua từng trận ở giải năm nay. Vì vậy không khó để dự đoán U22 Việt Nam sẽ dâng cao, đẩy đội hình Myanmar về 1/3 cuối sân. Việc cần làm là U22 Việt Nam phải thực sự bình tĩnh để khai thác hiệu quả những cơ hội tạo ra, qua đó giải quyết sớm trận đấu.

