Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Lào trên kênh nào?

U22 Việt Nam khởi đầu hành trình SEA Games 32 bằng cuộc chạm trán U22 Lào. Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào diễn ra lúc 19h hôm nay 30/4, trực tiếp trên kênh VTC 1, VTC Now và nhiều nền tảng khác. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào.

U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 với tư cách đương kim vô địch. Trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng, mục tiêu và nhiệm vụ của thầy trò HLV Philippe Troussier rất rõ ràng. Họ phải thắng để tạo bước khởi đầu thuận lợi.

Không chỉ về mặt thành tích, ửo thời điểm hiện tại, chiến thắng thuyết phục trước U22 Lào sẽ góp phần giải quyết bài toán niềm tin cho U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Troussier bước vào SEA Games 32 trong sự hoài nghi của người hâm mộ.

Màn ra mắt của HLV Troussier không suôn sẻ. U22 Việt Nam đấu 6 trận giao hữu chỉ giành được một chiến thắng trước CLB Phú Thọ. Còn lại, Quan Văn Chuẩn và đồng đội thua 5 trận và chỉ có một trận duy nhất giữ sạch lưới.

HLV Troussier phải đối diện với áp lực lớn. Nhà cầm quân người Pháp quay lại Việt Nam cùng hoài bão lớn mang tên World Cup. Nhưng ngay ở những bước đi đầu tiên, ông Troussier gặp rất nhiều khó khăn.

Cho đến trước khi giải đấu chính thức đầu tiên là SEA Games 32 bắt đầu, U22 Việt Nam vẫn như một công trường ngổn ngang. HLV Troussier có trình độ, tài năng đã được kiểm chứng nhưng trong tay ông không có những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm và nổi lên sớm ở lứa tuổi trẻ như thế hệ đàn anh.

Đối đầu U22 Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng B là U22 Lào với nhiều bí ẩn. Không có nhiều thông tin về đội bóng này cho thầy trò HLV Troussier nghiên cứu.

Trong bản danh sách 20 cầu thủ của U22 Lào có những cái tên đặc biệt. Họ mang đến giải đấu năm nay 3 cầu thủ Lào kiều là tiền vệ Roman Angot chơi cho CLB Bahlinger SC ở Đức, hậu vệ Theo Klein đầu quân cho CLB Omaha Mavericks ở Mỹ và tiền đạo Victor Yovinasak đang chơi cho CLB Montceau tại Pháp.

Ngoài ra, U22 Lào còn có 2 cầu thủ mang dòng máu Việt Nam. Người đầu tiên là hậu vệ Nalongsit Chanthalangsy. Chàng trai sinh năm 2001 thậm chí đã là tuyển thủ quốc gia Lào từ cách đây 2 năm. Anh được xem là một tài năng triển vọng của bóng đá Lào. Trong khi đó, Damoth Thongkhamsavath có ông bà là người Quảng Bình. Anh có khả năng nói tiếng Việt ấn tượng.

Điều U22 Lào thiếu nhất chính là sự gắn kết và tính kỷ luật trong lối chơi. Nếu U22 Việt Nam làm tốt nhiệm vụ của mình, chiến thắng là điều nằm trong tầm tay thầy trò HLV Troussier.

