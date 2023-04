Xem trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan vs U22 Singapore trên kênh nào?

(VTC News) -

Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 mở màn bằng cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Singapore. Trận đấu U22 Thái Lan vs U22 Singapore diễn ra lúc 16h hôm nay 30/4, trực tiếp trên kênh VTV5, VTC Now. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu U22 Thái Lan vs U22 Singapore.

Trực tiếp U22 Thái Lan vs U22 Singapore

U22 Thái Lan là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games. Đội bóng xứ chùa vàng tham dự giải không phải là lực lượng mạnh nhất khi nhiều cầu thủ không được CLB chủ quản cho phép lên đội tuyển. HLV Issara Sritaro chỉ có 18 cầu thủ trong trận ra quân gặp U22 Singapore do vẫn còn 2 thành viên chưa bình phục chấn thương.

Dù vậy, đội hình U22 Thái Lan dự SEA Games 32 vẫn rất mạnh. Đáng chú ý, HLV Sritaro triệu tập 2 cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Tiền vệ Chayapipat Supunpasuch khoác áo CLB Praiense ở Bồ Đào Nha. Tiền đạo Achitpol Keereerom thuộc biên chế CLB Augsburg II (Đức).

U22 Thái Lan là ứng viên cho tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Người hâm mộ xứ chùa vàng đặt nhiều hy vọng vào các cầu thủ trẻ, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng tại giải giao hữu Doha Cup 2023. Thầy trò HLV Issara Sritaro có được 1 trận thắng, 1 trận hoà và 1 trận thua, giành được vị trí thứ 4. Quan trọng hơn, U22 Thái Lan cho thấy lối chơi với nhiều điểm sáng. Jonathan Khemdee và đồng đội thi đấu mạch lạc, có mảng miếng rõ ràng.

Nhìn chung, U22 Thái Lan vẫn giữ được phẩm chất riêng biệt là những pha phối hợp bóng ngắn, có tính chính xác cao. Dù vậy, khâu dứt điểm là bài toán không dễ có lời giải vào lúc này. U22 Thái Lan sẽ phụ thuộc nhiều vào tài năng của Teerasak. Anh có kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc đáng nể khi được tin tưởng trao cơ hội ở đội tuyển Quốc gia Thái Lan.

Bên kia chiến tuyến, U22 Singapore không được đánh giá cao. Ở các giải đấu cấp độ trẻ, đại diện của đảo quốc sư tử hiếm khi đạt thành tích tốt. U22 Singapore không phải đối thủ đủ mạnh để cản bước U22 Thái Lan.

Mai Phương