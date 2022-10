Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Thái Lan trên kênh nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam có trận quyết đấu định đoạt ngôi đầu bảng E vòng loại U17 châu Á 2023 với U17 Thái Lan lúc 19h hôm nay 9/10. Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Thái Lan diễn ra trên sân Phú Thọ, được tường thuật trực tiếp trên các hệ thống của On Sports, Next Sports và VFF Channel.

Sau 2 trận, U17 Việt Nam giành 6 điểm trọn vẹn với 2 chiến thắng trước U17 Đài Loan (Trung Quốc) và U17 Nepal. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn ghi 9 bàn, chưa một lần để lọt lưới.

U17 Việt Nam đang có phong độ cao.

U17 Thái Lan cũng toàn thắng 2 trận, nhưng không có hiệu số bàn thắng bại ấn tượng bằng nên xếp nhì bảng. Đội bóng xứ Chùa vàng ghi 6 bàn, thủng lưới 1 lần.

Để giành quyền vào vòng chung kết U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước U17 Thái Lan. Đây là mục tiêu trong tầm tay bởi Công Phương cùng đồng đội đang có lợi thế sân nhà, nhỉnh hơn đối thủ cả về phong độ lẫn đẳng cấp.

Bóng đá Việt Nam đang có năm thi đấu thăng hoa trước Thái Lan khi đánh bại đối thủ ở mọi cấp độ trẻ. Lứa U17 của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không phải ngoại lệ. Ở giải U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia, U16 Việt Nam thắng U16 Thái Lan với tỷ số 2-0, vào chung kết đầy thuyết phục.

U17 Việt Nam được đánh giá có đủ cả thiên thời, địa lợi (ưu thế sân nhà) và nhân hòa để giành trọn 3 điểm ở trận đấu lúc 19h hôm nay 9/10.

Trong bối cảnh U17 Thái Lan phải chơi tấn công để thắng (vì hòa đồng nghĩa với nhì bảng), U17 Việt Nam càng có cơ hội phô diễn những bài đánh phản công sắc sảo đã được HLV Nguyễn Quốc Tuấn rèn cho học trò nhiều tháng qua. 3 điểm cùng tấm vé dự vòng chung kết sẽ ở lại với U17 Việt Nam.

Dự đoán: U17 Việt Nam thắng 2-0.