Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Nepal trên kênh nào?

Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Nepal

U17 Việt Nam chạm trán U17 Nepal ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại U17 châu Á 2022. Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Nepal diễn ra lúc 19h hôm nay 7/10, trực tiếp trên ON Sports News và kênh YouTube VFF, Next Sports.

Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Nepal.

U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng F với 3 điểm từ lượt trận đầu tiên. HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò xếp trên U17 Thái Lan nhờ chỉ số phụ. Những bàn thắng ở cuối trận vào lưới U17 Đài Loan (Trung Quốc) vài ngày trước giúp U17 Việt Nam có một khởi đầu thuận lợi.

U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng F.

Tuy nhiên, màn trình diễn của đội chủ nhà ở trận ra quân chưa thể làm các cổ động viên an tâm. Trước một đối thủ không được đánh giá cao, U17 Việt Nam chưa thể hiện được lối chơi sắc nét như màn thể hiện ở giải U17 Đông Nam Á cách đây chưa lâu.

Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ghi 4 bàn vào lưới U17 Đài Loan (Trung Quốc) - một con số có vẻ ấn tượng. Tuy nhiên trên thực tế, trong phần lớn thời gian của trận đấu, U17 Việt Nam chật vật tạo cơ hội. Đội chủ nhà chỉ liên tiếp ghi bàn sau phút 70, khi đối thủ hết sức.

U17 Nepal không phải một đối thủ mạnh. Ở trận ra quân, họ thua U17 Thái Lan 3 bàn không gỡ trong một thế trận lép vế. Các đội tuyển trẻ của Nepal hiếm khi được dự giải châu lục. Riêng các đội U16, U17 nước này mới chỉ 3 lần góp mặt ở sân chơi châu Á vào các năm 2000, 2006 và 2014.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bài toán đặt ra cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn là làm cách nào để các học trò của ông thể hiện phong độ tốt nhất. Mặt khác, ở một giải đấu trẻ, mật độ thi đấu dày cũng là thách thức rất lớn về mặt thể lực. U17 Việt Nam cần có trạng thái sung sức cho trận quyết định với U17 Thái Lan ở lượt cuối.