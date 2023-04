Xem trực tiếp bóng đá SLNA vs HAGL trên kênh nào?

(VTC News) -

Sông Lam Nghệ An (SLNA) chạm trán Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân nhà Hàng Đẫy là trận đấu mở màn vòng 7 V-League 2023. Trận đấu SLNA vs HAGL diễn ra lúc 18 hôm nay 15/4, trực tiếp trên FPT Play và VTV5. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh và kết quả của trận đấu SLNA vs HAGL.

Đội chủ nhà đang có phong độ rất tệ. Sau 6 trận đấu đầu tiên của V-League 2023, SLNA vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Họ trải qua 5 trận hoà liên tiếp và gần đây là thất bại 0-1 ngay trên sân Thiên Trường của Nam Định. Sau trận thua, chiếc ghế của HLV Huy Hoàng đang lung lay hơn bao giờ hết. Người hâm mộ (NHM) xứ Nghệ cũng quay lưng với đội bóng. Minh chứng rõ ràng nhất là việc chỉ có hơn mười cổ động viên Nghệ An có mặt tại Thiên Trường.

Quế Ngọc Hải và đồng đội đang có phong độ thất vọng.

Theo lời HLV Huy Hoàng, để cải thiện hình ảnh trong mắt NHM, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng buộc phải giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón HAGL trên sân nhà ở vòng 7 này. Dù vậy, sân Vinh cũng không còn là điểm tựa vững chắc cho SLNA. Sức nóng từ các khán đài vơi đi nhiều phần. Trong 4 trận đấu gần nhất tại thành Vinh, SLNA toàn hòa với cùng tỷ số 1-1 sau 90 phút. Vòng lặp nhàm chán này tác động không nhỏ tới tinh thần của Quế Ngọc Hải và đồng đội.

Trong khi đó, HAGL đang có phong độ sân khách khá tốt. 5 trận đấu "xa nhà" gần nhất, thầy trò HLV Kiatisuk bất bại, mới nhất là chiến thắng 4-1 trước Viettel FC ngay tại sân Hàng Đẫy. Đội bóng phố Núi cũng chưa thua tại V-League 2023 (hòa 5, thắng 1). HLV Kiatisak hoàn toàn hài lòng với thành tích này sau kỳ chuyển nhượng đầy biến động, hàng loạt trụ cột rời đi như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn. "Chúng tôi đang trong giai đoạn xây dựng lại đội bóng. Chỉ cần không thua là các cầu thủ đã đạt yêu cầu", HLV Kiatisak phát biểu. cách đây ít ngày.

Ở trận đấu sắp tới, SLNA có lực lượng mạnh nhất. Trong khi HAGL gặp tổn thất không nhỏ với án treo giò của Châu Ngọc Quang (3 thẻ vàng). Tiền vệ sinh năm 1996 là nhân tố chủ chốt của HAGL trong giai đoạn vừa qua. Anh thi đấu 6 trận và có 3 bàn thắng.

Đội hình dự kiến SLNA vs HAGL

SLNA: Văn Hoàng, Gaspuitis, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Xuân Mạnh, Bá Sang, Văn Cường, Trọng Hoàng, Soladio, Xuân Tiến, Olaha.

HAGL: Văn Lợi, Diakite, Văn Sơn, Thanh Nhân, Minh Vương, Tuấn Anh, Quốc Việt, Quang Nho, Brandao, Bảo Toàn, Paollo.

Hà An