Xem trực tiếp bóng đá Qatar vs Senegal trên kênh nào?

Qatar đối đầu Senegal trong trận đấu mà cả 2 đội đều cần một chiến thắng để nuôi hi vọng đi tiếp.

Cả Qatar và Senegal đều chưa giành được điểm nào ở World Cup 2022 sau những thất bại ở lượt trận đầu tiên. Thêm một trận thua đồng nghĩa với việc bị loại sớm khỏi giải đấu. Nguy cơ lớn hơn thuộc về chủ nhà Qatar, khi họ thua kém đối thủ về nhiều mặt.

Senegal thua Hà Lan ở trận ra quân World Cup 2022.

Almoez Ali và đồng đội rõ ràng bị choáng ngợp trong lần đầu xuất hiện ở World Cup. Sự bỡ ngỡ đó có thể giảm đi trong trận đấu thứ hai. Dù vậy, ngoài vấn đề về tâm lý, những hạn chế về mặt trình độ của đội tuyển Qatar được bộc lộ rất rõ ràng và sẽ là một bất ngờ lớn nếu Qatar đánh bại được Senegal. Thậm chí, nhiệm vụ giành một điểm cũng rất khó đối với thầy trò HLV Felix Sanchez.

Senegal xếp hạng 18 thế giới - hơn Qatar tới 32 bậc - và là đội bóng số 1 châu Phi. HLV Aliou Cisse và các học trò có lý do để tiếc nuối khi không giành được điểm nào ở trận ra quân. Họ đã chơi không tệ, giằng co với Hà Lan trong phần lớn thời gian của trận đấu trước khi nhận bàn thua ở phút 85.

Điểm yếu của Senegal trong trận thua Hà Lan là khả năng tận dụng cơ hội. Không có Sadio Mane, trọng trách ghi bàn được đặt vào Ismaila Sarr, một tiền đạo đẳng cấp Ngoại Hạng Anh nhưng chưa thể hiện được năng lực đáp ứng kỳ vọng.

Qatar không mạnh như Hà Lan. Senegal có thể đoán trước thế trận áp đảo với nhiều cơ hội. Vấn đề của đội bóng châu Phi là làm thế nào để tận dụng được, để chuyển hóa những pha tấn công thành bàn thắng.