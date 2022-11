Xem trực tiếp bóng đá Pháp vs Australia trên kênh nào?

(VTC News) -

Đương kim vô địch Pháp sẽ khởi đầu World Cup 2022 bằng màn so tài với Australia trong khuôn khổ bảng D lúc 2h ngày 23/11. Trận đấu Pháp vs Australia được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. VTC News cập nhật trực tiếp diễn biến, kết quả cuộc so tài Pháp vs Australia.

Đội tuyển Pháp đang là đương kim vô địch World Cup. Cách đây 4 năm, đội bóng do HLV Didier Deschamps dẫn dắt đánh bại các đối thủ mạnh như Bỉ, Croatia, Argentina để lọt có lần thứ hai bước lên đỉnh cao thế giới.

Sau chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp gây thất vọng khi thua ở vòng 1/8 EURO 2020, nhưng đã lấy lại hình ảnh với danh hiệu Nations League 2021.

Antoine Griezmann lấy lại phong độ trong màu áo đội tuyển Pháp.

Ở vòng loại World Cup 2022, Pháp xuất sắc giành ngôi đầu bảng, tương đương tấm vé trực tiếp để dự ngày hội ở Qatar. Ở chiều ngược lại, Australia chỉ đứng hạng ba ở vòng loại cuối, phải chơi 2 lượt đấu play-off mới giành quyền dự vòng chung kết.

Một điều trùng hợp là ở World Cup 2018 lẫn 2022, Pháp đều cùng bảng Australia và đọ sức với đối thủ này trong ngày ra quân. Năm 2018, Pháp đã thắng Australia 2-1, sau đó đánh bại Peru và hòa Đan Mạch để dẫn đầu bảng đấu.

Cơn bão chấn thương ở đội tuyển Pháp đã lấy đi của HLV Didier Deschamps những quân bài tốt nhất. Sau N'golo Kante và Paul Pogba, đến lượt Karim Benzema phải chia tay World Cup vì vấn đề sức khỏe.

Nếu Kante và Pogba là bộ đôi canh giữ tuyến giữa của Pháp trên hành trình đăng quang tại World Cup 2018, Benzema lại đặc biệt quan trọng trong lối chơi. Đương kim Quả bóng Vàng 2022 không chỉ là cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất của Pháp hiện tại, mà còn sắm vai cầu nối trên hàng công, nhưng vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ ghi bàn.

Pháp đã vô địch Nations League 2021 nhờ 3 bàn thắng vào lưới Bỉ và Tây Ban Nha của Benzema, lần lượt ở bán kết và chung kết. Từ khi trở lại ở EURO 2020, HLV Deschamps đã thay đổi sơ đồ đội tuyển Pháp từ 4-2-3-1 (Olivier Giroud đá trung phong) sang 4-4-2, nơi bộ đôi Benzema và Kylian Mbappe chiếm trọn sân chơi tấn công.

Không có Benzema, HLV Deschamps phải tính toán cách chơi tấn công khác. HLV Deschamps dường như tự tin trước khó khăn đội tuyển Pháp gặp phải, bởi suy cho cùng, ban huấn luyện Pháp đã có không dưới 1 tháng để xây dựng chiến thuật mới đề phòng đội hình chính gặp vấn đề.

Đội tuyển Australia đã bộc lộ nhiều điểm yếu ở vòng loại World Cup 2022 với phong độ thất thường, chỉ có thể giành vé dự World Cup thông qua 2 lượt đấu play-off. Australia có thể làm khó đội tuyển Pháp - vốn có thói quen khởi đầu chậm ở World Cup. Dù vậy, bản lĩnh của đương kim vô địch World Cup sẽ giúp Pháp vượt khó để lấy 3 điểm đầu tiên.