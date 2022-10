Xem trực tiếp bóng đá Pau FC vs Rodez trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu Pau FC vs Rodez thuộc vòng 11 Ligue 2 diễn ra lúc 0h ngày 9/8, trực tiếp trên kênh ON Sports News. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến trận đấu Pau FC vs Rodez khi Quang Hải ra sân thi đấu.

Trở lại Pau FC sau gần 2 tuần phục vụ đội tuyển Việt Nam, Quang Hải tiếp tục chịu cảnh dự bị. Tiền vệ mang áo số 19 không được HLV Didier Tholot sử dụng phút nào trong trận thua Metz cách đây một tuần, kể cả khi đội nhà thiếu sự sáng tạo và đột biến trong những pha tấn công.

Pau FC tụt xuống vị trí thứ 16 sau trận thua ở vòng đấu gần nhất.

Đó là trận đấu mà Pau FC chơi không tồi. Tuy nhiên, đội bóng của Quang Hải vẫn nhận kết quả bất lợi vì những lý do quen thuộc. Hàng phòng ngự mắc sai lầm ngớ ngẩn và một lần nữa đội trưởng Xavier Kouassi - cầu thủ tệ nhất và thường xuyên mắc lỗi - trở thành tội đồ.

Trong khi đó, các tiền đạo của Pau FC tiếp tục thể hiện năng lực kém cỏi. Tuyến giữa và các cầu thủ chạy cánh của Pau FC chơi tốt, kiểm soát được khu vực giữa sân và có nhiều tình huống tấn công ở biên đáng chú ý. Tuy nhiên, các tiền đạo trên sân mà HLV Didier Tholot tin tưởng lại chơi quá tệ ngay từ những bước xử lý cá nhân.

Thất bại trước Metz khiến Pau FC tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ligue 2. Hiện tại, đội bóng của Quang Hải xếp ngay trên nhóm xuống hạng với khoảng cách chỉ là một điểm mong manh.

Rodez xếp trên Pau FC 2 bậc, nhưng 2 đội bóng có số điểm bằng nhau. Nhìn chung, đội khách là một đối thủ ngang tầm với Pau FC và không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Họ chỉ giành được một chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất ở Ligue 2.

Thành tích đối đầu của Pau FC và Rodez cân bằng trong 20 lần gặp nhau trước đây của 2 đội. Pau FC thắng 9 trận, Rodez thắng 8 trận và 2 đội hòa nhau 3 lần.