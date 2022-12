Xem trực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Tây Ban Nha trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Nhật Bản đấu với Tây Ban Nha trong màn so tài mà cả 2 đội đều chưa chắc suất đi tiếp. Trận đấu Nhật Bản vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 2/12, trực tiếp trên kênh VTV2. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh của trận đấu Nhật Bản vs Tây Ban Nha.

Dù đang xếp thứ 2 nhưng đội tuyển Nhật Bản vẫn cần một chiến thắng để tự quyết tấm vé đi tiếp. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng bởi đối thủ của họ là đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau những gì đội tuyển Đức trải qua ở trận ra quân, Nhật Bản cho thấy họ có thể tạo nên những bất ngờ.

Minamino chưa có phong độ cao tại World Cup 2022.

Khi được thi đấu ở thế cửa dưới, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc dễ dàng toan tính hơn. Họ có thể tổ chức một đội hình lùi sâu về phần sân nhà và tiến hành những điều chỉnh trong hiệp 2. Khi đó, cơ hội phản công, ghi bàn sẽ đến nếu đội tuyển Nhật Bản có thể đứng vững ít nhất sau 45 phút đầu tiên.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Tây Ban Nha cho thấy rằng mình là một ứng viên vô địch. Các học trò của HLV Luis Enrique vẫn thể hiện phong độ cao tại World Cup 2022 sau 2 trận đầu tiên.

Điều đặc biệt là HLV Luis Enrique có thể kết hợp nhiều nguồn năng lượng khác nhau và tạo ra một tập thể đồng đều, hiểu ý nhau. Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn thể hiện được nét đặc trưng với lối chơi đề cao khả năng kiểm soát bóng. Những pha đập nhả, phối hợp nhóm nhỏ ăn ý của đội bóng này ngày càng được hoàn thiện.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Nhật Bản, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tạo ra thế trận kiểm soát bóng áp đảo. Các học trò của HLV Luis Enrique sẽ giảm mối đe dọa từ đối thủ bằng cách không cho Nhật Bản có bóng. Dẫu vậy, với những cầu thủ giàu tốc độ và chơi bóng không khác gì các đội châu Âu, Nhật Bản cũng có những đòn đánh mang đến nguy cơ cho Tây Ban Nha.