Xem trực tiếp bóng đá Mexico vs Ba Lan trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Mexico chạm trán Ba Lan trong trận ra quân tại bảng C World Cup 2022. Trận đấu Mexico vs Ba Lan diễn ra lúc 23h hôm nay 22/11, phát trực tiếp trên VTV2. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến, hình ảnh và kết quả trận đấu Mexico vs Ba Lan.

Mexico không phải ứng viên vô địch và cũng không được đánh giá cao ở khả năng tiến sâu tại World Cup 2022. Tuy nhiên, cạnh tranh một suất vào vòng 1/8 là mục tiêu nằm trong khả năng của thầy trò HLV Gerardo Martino. Tấm vé đi tiếp của đội bóng này rất nhiều khả năng được định đoạt ở trận ra quân, gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Đội tuyển Mexico sẵn sàng chơi tấn công trước đội tuyển Ba Lan.

Đội tuyển Mexico sở hữu đội hình đồng đều với những cầu thủ chất lượng như Raul Jimenez, Hirving Lozano hay Alexis Vega. Họ đều sở hữu tốc dộ, kĩ thuật và khả năng săn bàn ấn tượng. Chỉ cần các cầu thủ này thi đấu đúng khả năng, việc đội tuyển Mexico giành được chiến thắng không phải mục tiêu xa vời.

Trong khi đó ở hàng phòng ngự, thủ môn Guillermo Ochoa nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tin dùng. Thủ thành 37 tuổi chỉ thi đấu cho những đội bóng kém danh tiếng trong sự nghiệp nhưng lại là một hiện tượng thú vị ở World Cup. Mỗi khi đến giải đấu quan trọng này, Ochoa đều có những màn trình diễn xuất thần.

Bên kia chiến tuyến. ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Ba Lan là Robert Lewandowski. Chân sút 34 tuổi đang có phong độ rất ấn tượng dù đã bước sang tuổi 35. Ở Barcelona, anh ghi 13 bàn sau 13 trận mùa này, dù chỉ mới chuyển đến La Liga.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, 9 bàn thắng của Lewandowski chiếm 30% tổng số bàn thắng của cả đội ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Những thống kê đó chỉ ra rằng tiền đạo này vẫn là quân bài chủ lực, buộc lối chơi của đội tuyển Ba Lan phải xoay quanh anh.