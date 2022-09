Xem trực tiếp bóng đá Man Utd vs Arsenal trên kênh nào?

(VTC News) -

Man Utd sẽ thi đấu trận đại chiến với Arsenal lúc 22h30 tối nay 4/9 trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh. Trận đấu Man Utd vs Arsenal được tường thuật trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. VTC News cập nhật trực tiếp diễn biến cuộc so tài Man Utd vs Arsenal, mời các bạn chú ý đón xem.

Sau 5 vòng đấu, Arsenal đang đứng đầu bảng với 15 điểm trọn vẹn. Thầy trò HLV Mikel Arteta toàn thắng 5 trận đã đấu trước Crystal Palace, Leicester City, AFC Bournemouth, Fulham và Aston Villa.

Trong khi đó, Man Utd thắng 3, thua 2, tạm đứng thứ 6. Sau 2 thất bại bất ngờ trước Brighton & Hove Albion và Brentford, Man Utd đánh bại Liverpool, Southampton và Leicester City đều với tỷ số tối thiểu.

Man Utd có cản được đà thăng hoa của Arsenal?

Mùa trước, Man Utd và Arsenal chạm trán nhau 2 lần với số chiến thắng chia đều cho mỗi bên. Man Utd thắng 3-2 trên sân nhà ở trận lượt đi, còn Arsenal thắng 3-1 trong cuộc chạm trán lượt về.

3 trận gần nhất, Man Utd đều chỉ thắng với cách biệt tối thiểu, nhưng đã cho thấy đường nét trong lối chơi. Nửa đỏ thành Manchester vận hành nhuần nhuyễn nhờ tuyến tấn công cơ hội, chịu khó di chuyển và pressing, cùng hàng phòng ngự chắc chắn đã sạch lưới 2 trận.

Sự xuất hiện của Casemiro và Antony càng giúp HLV Erik ten Hag có thêm lựa chọn. Ở trận tối nay, Casemiro hứa hẹn tạo ra cuộc tái ngộ đáng chú ý với Odegaard - người đồng đội cũ tại Real Madrid. Antony có thể ra sân ngay từ đầu, giúp Man Utd có hàng công đầy sức nặng.

Arsenal có lợi thế phong độ, song Man Utd được chơi trên sân nhà và đã chứng minh bản lĩnh ở trận đấu lớn khi quật ngã Liverpool. Bruno Fernandes cùng đồng đội nhiều khả năng sẽ chơi rình rập, rồi đưa "con mồi" vào bẫy phản công nhờ những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Sancho, Rashford.

Đây sẽ là cuộc đấu trí đáng chờ đợi giữa hai khối óc bị ảnh hưởng nhiều bởi tư duy kiểm soát của Pep Guardiola. Erik ten Hag và Mikel Arteta đều khao khát chiến thắng trận đấu này để thể hiện đẳng cấp huấn luyện, hay xa hơn là đưa Man Utd và Arsenal hướng đến mục tiêu vô địch.