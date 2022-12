Xem trực tiếp bóng đá Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha trên kênh nào?

(VTC News) -

Bồ Đào Nha chắc suất vào vòng 1/8 World Cup 2022, trong khi Hàn Quốc chỉ còn hi vọng mong manh. Trận đấu giữa Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng H World Cup 2022 diễn ra lúc 22h ngày 2/12, trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV Cần Thơ. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Hàn Quốc chơi không tồi trong 2 trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022, nhưng kết quả mà họ đạt được lại không như ý. Trước Uruguay và Ghana, mỗi trận Son Heung-min và đồng đội lại bộc lộ điểm yếu ở một khía cạnh.

Cho Gue-sung là niềm hy vọng mới của đội tuyển Hàn Quốc.

Trận đấu với Uruguay là một màn trình diễn kém hiệu quả của hàng công Hàn Quốc khi họ không có nổi một cú sút trúng đích nào dù tạo ra không ít cơ hội. Đến trận thứ hai, vấn đề lại nằm ở hàng thủ. Cho Gue-sung ghi 2 bàn từ những pha bóng bổng nhưng không đủ bù lại cho sự yếu kém của các đồng đội tuyến dưới.

Một vấn đề khác đang là nỗi lo đối với không chỉ đội tuyển Hàn Quốc mà cả người hâm mộ đội bóng xứ kim chi là phong độ của Son Heung-min. Đến thời điểm này, tiền đạo của Tottenham vẫn chưa để lại dấu nào ở giải đấu trên đất Qatar.

Chiếc mặt nạ giúp Son Heung-min có thể trở lại thi đấu ở World Cup 2022, nhưng chỉ có mặt là chưa đủ. Đội tuyển Hàn Quốc cần ngôi sao lớn nhất của họ tỏa sáng.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn vượt qua vòng bảng với 2 chiến thắng sau 2 trận đấu. Trận đấu cuối cùng đối với thầy trò HLV Fernando Santos chỉ còn mang tính thủ tục. Điều mà ông Santos cần quan tâm là tình hình thể lực của các cầu thủ. Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ làm giống như Pháp và Brazil, cho các trụ cột nghỉ ngơi.

Dẫu vậy, kể cả khi không có đội hình mạnh nhất, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn so với Hàn Quốc.