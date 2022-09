Xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs HAGL trên kênh nào?

(VTC News) -

CLB Hải Phòng có cuộc tiếp đón HAGL trên sân Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2022 lúc 18h tối nay 30/9. Trận đấu Hải Phòng vs HAGL được tường thuật trực tiếp trên kênh On Football. VTC News cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc so tài, mời các bạn chú ý đón xem.

HAGL đang sa sút phong độ khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại V-League, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu 10 điểm.

Trong khi đó, Hải Phòng thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đứng hạng 3. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu hàng công mạnh nhất V-League với 24 bàn ghi được từ đầu giải.

Ở trận lượt đi, Hải Phòng đánh bại HAGL trên sân Pleiku với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, lần gần nhất hai đội so tài ở Lạch Tray, HAGL lại thắng 2-0.

Hình ảnh thực dụng và hiệu quả của HAGL đang mất dần, từ sau nút thắt là trận thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Đội bóng phố Núi không chỉ "cùn" trong tấn công (không ghi quá 1 bàn trong 6 trận gần nhất), mà còn phòng ngự kém hiệu quả khi không lần nào giữ sạch lưới trong 5 trận vừa qua.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng đang bay cao trên bảng xếp hạng với 27 điểm, còn nguyên cơ hội đua vô địch khi chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội FC 4 điểm.

So với thời điểm hạ HAGL, Hải Phòng hiện tại thậm chí còn hoàn thiện hơn với lối chơi đã vào khuôn, bên cạnh phong độ ổn định của Rimario Gordon, Hải Huy hay Việt Hưng.

Tinh thần đang lên cùng sức nóng từ chảo lửa Lạch Tray sẽ tiếp thêm tự tin cho Hải Phòng ở trận đấu lúc 18h tối nay 30/9. Đội bóng đất Cảng sẽ lấy trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch.