Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Nam Định trên kênh nào?

(VTC News) -

HAGL tiếp đón Nam Định trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2022 diễn ra lúc 18h hôm nay 4/11. Trận đấu HAGL vs Nam Định được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, Next Sports và On Sports. VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu, mời các bạn chú ý đón xem.

Sau 22 vòng đấu, HAGL đang đứng thứ 8 với 24 điểm, còn Nam Định đứng hạng 11 với 20 điểm. Ở trận lượt đi, Nam Định hòa 0-0 với HAGL trên sân Thiên Trường.

Video: Quả phạt đền tưởng tượng của trọng tài giúp HAGL hòa Bình Định

Chuỗi trận không thắng của HAGL đã nối dài lên con số 10. 3 tháng sau chiến thắng 1-0 trên sân đội Sài Gòn, HAGL chỉ toàn hòa và thua. Vòng đấu gần nhất, đội bóng phố Núi phải chờ đến quả phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Trần Ngọc Nhớ ở phút bù giờ để giữ 1 điểm lại Pleiku khi đối đầu với Bình Định.

HAGL suýt thua Bình Định trên sân nhà ở vòng trước. 1 điểm may mắn nhờ sai sót của trọng tài không che hết được hạn chế của HAGL. Đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang đang rơi vào tình trạng báo động khi đánh mất ý chí, tinh thần thi đấu.

Cuộc đối đầu với Nam Định ở Pleiku, trên lý thuyết, là trận đấu có khả năng thắng cao nhất của HAGL ở chặng đường còn lại. Nam Định chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, đồng thời chơi cực kém trên sân khách với vỏn vẹn 6 điểm sau 10 trận từ đầu giải. Rời xa "chảo lửa" Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hiếm khi đá tốt.

HAGL (áo vàng) không thắng 10 trận gần nhất.

Tuy nhiên, dàn cầu thủ trẻ của Nam Định luôn khó lường khi bị đẩy vào thế chân tường. Mùa trước, Nam Định đã gỡ hòa 3-3 trước HAGL trên sân Pleiku dù bị dẫn 3-0, rồi chỉ thua ở phút bù giờ bởi quả phạt đền. Dẫn dắt Nam Định hiện tại là ông Vũ Hồng Việt - vốn đã quen làm việc với các cầu thủ trẻ.

HAGL trội hơn về kinh nghiệm và trình độ, nhưng với những cầu thủ giàu khát khao của Nam Định, trận đấu sẽ không diễn ra theo chiều hướng dễ đoán.

HAGL buộc phải thắng để tiến gần hơn đến tấm vé ở lại V-League, song Nam Định sẽ không để đội chủ nhà dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này.