Xem trực tiếp bóng đá Costa Rica vs Đức trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Đức phải thắng Costa Rica để nuôi hi vọng giành quyền đi tiếp. Trận đấu Costa Rica vs Đức diễn ra lúc 2h ngày 2/12, trực tiếp trên kênh VTV5. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu Costa Rica vs Đức.

Không ai nghĩ rằng đội tuyển Đức rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến như vậy tại World Cup 2022. Đội bóng này được nhớ đến vì những tranh cãi ồn ào bên ngoài sân cỏ hơn là màn trình diễn về mặt chuyên môn. Sau thất bại cay đắng 1-2 trước Nhật Bản, đội tuyển Đức có được trận hoà quý giá 1-1 trước đội tuyển Đức.

Leroy Sane là niềm hy vọng của đội tuyển Đức.

Nhiều thời điểm, người hâm mộ nghĩ rằng “Cỗ xe tăng” sẽ phải xách va li về nước chỉ sau đúng 2 trận đấu ở vòng bảng. Thực tế, đội tuyển Đức vẫn bắt buộc phải giành chiến thắng thì mới có hy vọng đi tiếp. Thậm chí, nhiệm vụ của thầy trò HLV Hansi Flick còn phải ghi thêm nhiều bàn thắng để nắm quyền tự quyết trước Nhật Bản.

Xét về thực lực, đội tuyển Đức hoàn toàn vượt trội so với đội tuyển Costa Rica. Đại diện khu vực CONCACAF gây rất nhiều thất vọng khi thua đội tuyển Tây Ban Nha 0-7 ở lượt trận đầu tiên. Nhưng với 3 điểm ở lượt trận thứ 2, hy vọng của Keylor Navas và đồng được thắp lên.

Nhưng đội tuyển Đức sẽ chơi rất khác so với chính họ ở 2 trận đấu đã qua. Trong thế không còn gì để mất, HLV Hansi Flick sẽ phải tạo nên một thế trận tấn công mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên. Thậm chí, những điều chỉnh về mặt nhân sự cũng sẽ xuất hiện.

Những người để lại dấu ấn như Fullkrug hay Leroy Sane rất có thể sẽ ra sân ngay từ đầu. Leroy Sane chưa có phong độ tốt nhất nhưng cầu thủ của Bayern Munich mang đến những làn gió mới cho đội tuyển Đức khi được sử dụng.

Thậm chí, HLV Flick có thể phải cậy nhờ đến một tài năng trẻ khác là Karim Adeyemi. Tiền đạo của Borussia Dortmund sở hữu tốc độ của “thần gió”. Khi ở trong thế bế tắc, đội tuyển Đức cần những quân bài mang tính đột biến cao. Có điều, họ cần chỉnh lại thước ngắm trong những pha dứt điểm. Làm được điều này, đội tuyển Đức vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp.