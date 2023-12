Xem trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Quảng Nam hôm nay 15/12 kênh nào?

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội gặp Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6 V.League 2023/24 hôm nay 15/12. Trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Quảng Nam diễn ra lúc 19h15, phát trực tiếp trên FPT Play. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Quảng Nam.

CLB Công an Hà Nội khởi đầu mùa giải không tệ cùng HLV Trần Tiến Đại. Đội bóng ngành Công an hòa CLB Bình Định, thắng HAGL và Hà Nội FC. Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm thay đổi vị trí HLV trưởng nhằm tạo ra lối chơi có bản sắc hơn.

CLB Công an Hà Nội cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực. (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Sau 3 trận đầu tiên ở đội bóng mới, HLV Gong Oh-kyun chưa thể hiện được dấu ấn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa được hưởng niềm vui chiến thắng tại V.League năm nay khi thua CLB Hải Phòng 1-3 và hòa CLB Nam Định 2-2.

HLV Gong Oh-kyun vẫn loay hoay trên con đường tìm lối chơi và con người phù hợp. Tuy nhiên, sự khởi đầu chưa thuận lợi của ông Gong Oh-kyun cũng đến từ việc CLB Công an Hà Nội chạm trán các đội bóng mạnh, hoàn thiện về chiến thuật.

Ở vòng 6 này, CLB Công an Hà Nội sẽ được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Đối thủ của họ là CLB Quảng Nam không được đánh giá cao.

Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn vừa có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trước Hà Tĩnh. 3 điểm giúp CLB Quảng Nam leo lên vị trí thứ 10 nhưng vẫn chưa tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Đối đầu với CLB Công an Hà Nội sẽ là thử thách khó với Quảng Nam. Dẫu sao, tân binh V.League thua thiệt về cả đẳng cấp lẫn chất lượng con người nên 1 điểm là mục tiêu thiết thực với đội bóng này.