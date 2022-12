Xem trực tiếp bóng đá Canada vs Maroc trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Maroc sẽ so tài với Canada trong trận hạ màn bảng F World Cup 2022 lúc 22h hôm nay 1/12. Trận đấu Canada vs Maroc được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu Canada vs Maroc.

Không phải Bỉ hay Croatia, Maroc mới là đội tuyển đang để lại ấn tượng lớn nhất ở bảng F World Cup 2022. Sau khi cầm hòa đương kim á quân Croatia trong thế trận ngang ngửa, Maroc đã thắng thuyết phục 2-0 trước Bỉ để đứng nhì bảng với 4 điểm.

Do Bỉ phải so tài với Croatia ở lượt cuối, nên Maroc chỉ cần giành ít nhất 1 điểm trước Canada để góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay của Hakim Ziyech cùng đồng đội.

Maroc cần 3 điểm để đi tiếp.

Điểm nhấn lớn nhất Maroc để lại ở World Cup 2022 không nằm ở màn tỏa sáng của những ngôi sao như Ziyech hay Sofianne Boufal, mà thuộc về lối chơi tập thể.

Maroc đã hòa 0-0 trước Croatia trong trận đấu phòng ngự chặt chẽ và kín kẽ, đến mức Luka Modric, Marcelo Brozovic hay Andrej Kramaric hầu như không có cơ hội tiếp cận khung thành.

Đến trận gặp Bỉ, Maroc vẫn chơi phòng ngự khoa học để phong tỏa dàn sao triệu USD của đối thủ như Kevin de Bruyne và Eden Hazard, rồi tung đòn trừng phạt khi đối thủ lơi lỏng.

Với phong độ ấn tượng, Maroc đủ sức quật ngã Canada. Đại diện Bắc Mỹ có màn trình diễn đáng khen trong lần đầu dự World Cup khi chơi trên chân Bỉ và có bàn mở tỷ số vào lưới Croatia. Tuy nhiên, khoảng trống kinh nghiệm vẫn là "hố sâu" ngăn cách Canada với các đội tuyển hàng đầu.

Canada có sức trẻ, tốc độ và quyết tâm, song sự non nớt trong lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội là khiếm khuyết mà Alphonso Davies cùng đồng đội khó khỏa lấp trong một sớm một chiều.

Đối đầu với đội bóng thực dụng và lão luyện như Maroc, Canada khó tạo nên bất ngờ, dù là kiếm điểm số danh dự trước khi chia tay giải. Maroc sẽ thắng để giành quyền lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022.