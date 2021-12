Xem trực tiếp bóng đá Campuchia vs Lào trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Campuchia vs Lào

Trận đấu Campuchia vs Lào là trận "chung kết ngược" của bảng B AFF Cup 2020. Cả 2 đội bóng đều chưa có điểm nào tại giải đấu. Trận đấu Campuchia vs Lào diễn ra lúc 16h30 ngày 15/12, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục về trận đấu Campuchia vs Lào.

Campuchia thua cả 2 trận trước Malaysia và Indonesia. Dù vậy, màn trình diễn của đội bóng này nhìn chung là tích cực nếu xét trên mục đích họ tham dự AFF Cup 2020. Đây chỉ là giải đấu mang tính chất cọ xát để thầy trò HLV Ryu Hirose hướng tới SEA Games năm sau.

Campuchia ghi bàn trong cả 2 trận đấu.

Bất chấp trình độ còn hạn chế, đội bóng xứ chùa tháp vẫn mạnh dạn chơi áp sát và cố gắng cầm bóng tổ chức tấn công. Trong 2 trận thua, Campuchia đều ghi bàn và đó là sự động viên rất lớn cho các cầu thủ của đội bóng này.

Trong khi đó, đội tuyển Lào đang đứng cuối bảng và là đội đầu tiên ở bảng B chắc suất bị loại kể cả trên lý thuyết. Đội bóng của HLV Selvaraj chỉ có một điểm sáng là tiền đạo Billy Ketkeophomphone, người thể hiện được trình độ khác biệt so với phần còn lại của đội bóng.