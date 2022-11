Xem trực tiếp bóng đá Cameroon vs Serbia trên kênh nào?

(VTC News) -

Màn so tài giữa Cameroon và Serbia là trận đấu của 2 đội bóng chưa giafh được điểm nào wor World Cup.2022. Trận đấu Cameroon vs Serbia diễn ra lúc 17h hôm nay 28/11, trực tiếp trên kênh VTV2. Báo điện tử VTC News tường thuật, cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh của trận đấu Cameroon vs Serbia.

Đội tuyển Cameroon và đội tuyển Serbia đều trải qua những thất bại ở lượt đáu đầu tiên. Đó là những kết quả phản ánh đúng năng lực của 2 đội bóng này. Đại diện châu Âu gục ngã trước Brazil không phải kết quả bất ngờ. Serbia trên thực tế đã tạo ra thế trận không tồi cho tới khi để thủng lưới, nhưng chất lượng nhân sự và lối chơi của họ chưa đủ tốt để gây khó dễ cho ứng viên vô địch.

Trong khi đó, Cameroon có lý do để tiếc nuối khi bại trận trong một trận đấu mà họ không thua kém đối thủ quá nhiều. Khác biệt của Thuỵ Sỹ là sự hiệu quả và bản lĩnh trận mạc, tài xoay chuyển lực lượng của HLV trưởng Murat Yakin.

Choupo-Moting là niềm hy vọng của Cameroon.

Samuel Eto'o, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon muốn đội nhà vô địch World Cup 2022. Sau lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Rigobert Song sớm chứng tỏ rằng nhận định nêu trên chỉ như một câu nói đùa. Nếu cựu tiền đạo Barcelona nghiêm túc, đó sẽ chỉ là một giấc mơ viển vông.

Phía bên kia chiến tuyến, rất có thể Serbia sẽ chơi thứ bóng đá hoàn toàn khác so với những gì họ từng thể hiện ở cuộc đọ sức với Brazil. Họ không thể hiện được nhiều ở khả năng tấn công trong một trận đấu mà Neymar và đồng đội hoàn toàn áp đặt.

Tuy nhiên, khi cần phải ghi bàn và chiến thắng, rất có thể những ngôi sao như Dusan Vlahovic và Mitrovic sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Một thế trận tấn công hấp dẫn có thể được tạo ra khi 3 điểm là mục tiêu cả 2 hướng tới.