Xem trực tiếp bóng đá Brighton vs Chelsea vòng 14 Ngoại hạng Anh trên kênh nào?

Trận đấu Brighton vs Chelsea là màn trở lại đối đầu đội bóng cũ của HLV Graham Potter. Trận đấu Brighton vs Chelsea thuộc vòng 14 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h hôm nay 29/10, trực tiếp trên K+Sport 1. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Brighton vs Chelsea.

Sau khi chia tay HLV Graham Potter, Brighton đang trải qua chuỗi trận khó khăn. Người thay thế - HLV Roberto De Zerbi - nâng cấp lối chơi của đội chủ nhà. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, chơi nhanh hơn và khả năng gây sức ép, tạo cơ hội tốt hơn.

Chelsea hòa Man Utd ở vòng trước.

Tuy nhiên, vấn đề của Brighton là tính hiệu quả. Trong 4 trận gần nhất, Brighton chỉ ghi một bàn nhờ cú sút xa của Leandro Trossard vào lưới Man City. Trong khi đó, việc đẩy mạnh tấn công nhiều hơn cũng khiến Brighton lộ ra khuyết điểm ở tuyến dưới. Họ vẫn chưa giành được chiến thắng nào dưới thời HLV Roberto De Zerbi.

Khán giả sẽ không bất ngờ nếu Brighton khiến Chelsea phải vất vả ở trận đấu này. Dù vậy, điều đó chưa chắc đảm bảo cho đội chủ nhà có điểm.

Đội khách đang trong chuỗi 9 trận liên tiếp không thua dưới thời HLV Graham Potter. Hàng phòng ngự được cải thiện là khác biệt rõ rệt nhất của Chelsea thời điểm hiện tại so với giai đoạn đầu mùa giải. Trong chuỗi 9 trận bất bại kể từ khi thay HLV trưởng, Chelsea chỉ có 4 trận không giữ sạch lưới, nhận tổng cộng 4 bàn thua.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 14

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 29/10 18h30 Leicester vs Man City K+Sport 1 21h Newcastle vs Aston Villa K+Live 2 21h Crystal Palace vs Southampton K+Cine 21h Brighton vs Chelsea K+Sport 1 21h Brentford vs Wolverhampton K+Live 1 21h Bournemouth vs Tottenham K+Life 23h30 Fulham vs Everton K+Sport 1 30/10 1h45 Liverpool vs Leeds United K+Sport 1 21h Arsenal vs Nottingham Forest K+Sport 1 23h15 Man Utd vs West Ham K+Sport1