Xem trực tiếp bóng đá Bình Định vs Hà Nội FC trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Bình Định vs Hà Nội FC là tâm điểm vòng 7 V-League 2023 khi 2 đội bóng sở hữu lực lượng mạnh, nằm trong top 3 của mùa giải trước đối đầu nhau. Trận đấu Bình Định vs Hà Nội FC diễn ra lúc 18h hôm nay 17/4, trực tiếp trên FPT Play và VTV5. Báo điện tử VTC News tường thuật, cập nhật liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Bình Định vs Hà Nội FC.

Hà Nội FC bước vào vòng 7 với vị trí đầu bảng và thành tích bất bại (14 điểm). Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô chưa tạo ra sự bứt phá so với các đối thủ xếp sau. Do đó, thầy trò HLV Bozidar Bandovic vẫn phải chắt chiu từng cơ hội để giành chiến thắng.

Hà Nội FC đứng đầu bảng trước trận gặp Bình Định.

Trong 3 chiến thắng gân nhất, Hà Nội FC ghi ít nhất 3 bàn vào lưới các đối thủ. Sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ kiểu mới của Hà Nội FC bắt đầu phát huy hiệu quả.

Sức tấn công của đội đương kim vô địch tăng lên đáng kể khi HLV Bandovic tìm ra cách đưa 4 tiền đạo vào sân cùng lúc. Văn Quyết vẫn duy trì phong độ ổn định trong khi Lucao, Tuấn Hải cũng liên tục ghi bàn trong thời gian gần đây. Lê Xuân Tú thể hiện tốt khi được sử dụng ở cánh phải, thay cho ngoại binh William Henrique chấn thương.

Trong khi đó, Bình Định không có thành tích tốt sau kỳ nghỉ với 2 trận liên tiếp không thắng. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thua Thanh Hóa với tỉ số 0-1 trước khi hòa CLB TP.HCM 1-1. Họ bị loại khỏi Cúp Quốc gia và rơi xuống vị trí thứ 5 ở V-League trước trận gặp Hà Nội FC.

Hàng công của đội bóng đất võ không có phong độ ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải. Trong 8 bàn thắng của đội bóng này ở 6 vòng đầu tiên, có tới 6 bàn được ghi trong 2 trận gặp Khánh Hòa và Đà Nẵng. Bình Định vẫn trông cậy vào màn trình diễn cá nhân của các tiền đạo ngoại Rafaelson và Jermie Lynch.

Trong 3 lần đối đầu ở mùa giải trước, Hà Nội FC đều thắng Bình Định. Đáng chú ý, đội bóng đất võ không ghi được bàn thắng nào trong 3 lần chạm trán đối thủ này. Với phong độ trái ngược giữa 2 đội bóng ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC có thể tự tin vào khả năng giành 3 điểm.

Phương Mai