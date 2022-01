Xem trực tiếp bóng đá Australia vs Việt Nam trên kênh nào?

(VTC News) -

Cuộc so tài Australia vs Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra lúc 16h10 chiều nay 27/1. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Ngoài ra, quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp diễn biến, hình ảnh, video của cuộc so tài trên VTC News.

Tuyển Australia ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng màn trình diễn của các học trò HLV Park ở trận lượt đi mang đến nhiều hy vọng. Tuyển Việt Nam đã chơi tốt ở hiệp 2, tạo ra số cơ hội nhiều gấp đôi Australia và kiểm soát bóng tương đối tốt.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Australia 0-1 ở trận lượt đi.

Australia vẫn rất mạnh và đang khát điểm sau 3 trận không thắng, nhưng đối thủ cũng có những điểm yếu mà nếu khai thác thành công, việc ghi bàn là hoàn toàn có thể. Ở trận này, Australia sẽ vắng tiền vệ sáng tạo số 1 Ajdin Hrustic - cầu thủ đã kiến tạo cho Rhyan Grant bằng đường chuyền chuẩn xác ở trận lượt đi.

Hrustic không chỉ là linh hồn trong lối chơi của Australia, mà còn là chân đá phạt cừ khôi. Vắng cầu thủ đang chơi cho Eintracht Frankfurt, Australia sẽ gặp không ít khó khăn trước hàng tiền vệ giàu năng lượng, được tạo thành bởi Quang Hải, Hùng Dũng hay Nguyễn Hoàng Đức.

Nếu đứng vững ở tuyến giữa đồng thời tạo ra đột biến ở các tình huống phản công chớp nhoáng, tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến 1 điểm trước Australia ở trận này.

Cũng trong chiều nay, tuyển Trung Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc thư hùng lúc 17h. Ả Rập Xê Út chạm trán Oman lúc 0h15 rạng sáng mai (28/1). Đây là những trận đấu sẽ tái định hình cuộc đua tranh vé dự World Cup giữa những đội tuyển hàng đầu châu Á.