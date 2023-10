Xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong: Xe 16 chỗ chạy 'chui' hơn 1 năm

(VTC News) -

Liên quan vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người trên xe 16 chỗ BKS 86B-015.75 tử vong, lực lượng chức năng phát hiện phù hiệu xe 16 chỗ do Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cấp.

Về vấn đề này, chiều 26/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho biết, đơn vị đã thu hồi phù hiệu cấp cho xe 16 chỗ BKS 86B-015.75.

Trước khi xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ đã chạy “chui” hơn 1 năm.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, Hợp tác xã vận tải Phát An Tiền Giang có hơn 1.600 chiếc xe đăng ký kinh doanh, trong đó có chiếc xe 16 chỗ BKS 86B-015.75. Tuy nhiên, Sở GTVT đã thu hồi toàn bộ giấy phép kinh doanh từ 31/5/2022.

“Sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh, Sở GTVT đã thông báo phù hiệu cấp cho toàn bộ xe kinh doanh của Hợp tác xã vận tải Phát An Tiền Giang không còn hiệu lực. Hiện tại, Sở GTVT không còn quản lý xe này. Như vậy, trước khi xảy ra tai nạn thì chiếc xe 16 chỗ đã chạy “chui” hơn một năm”, ông Thanh nói.

Xe khách bị biến dạng sau vụ va chạm giao thông hôm 30/9.

Đối với việc phù hiệu xe 16 chỗ BKS 86B-015.75 do Sở GTVT Tiền Giang cấp nhưng lại chạy tuyến Bình Thuận - TP.HCM, Phó Giám đốc Sở GTVT lý giải: “Theo quy định, Sở chỉ cấp phù hiệu cho các hợp tác xã đăng ký trên địa bàn, còn các thành viên của hợp tác xã ở đâu lại do đơn vị này quản lý chứ không phải do Sở GTVT quản lý.

Nghĩa là chủ phương tiện và phương tiện ký hợp đồng với hợp tác xã, còn hợp tác xã đề nghị Sở GTVT cấp phù hiệu thì Sở cấp cho hợp tác xã và không cấp cho cá nhân.

Theo luật hợp tác xã, họ có quyền thu nạp các thành viên để hoạt động cho mình thì không căn cứ theo ranh giới địa lý. Về trách nhiệm, Sở GTVT đang làm đúng quy định. Sở chỉ quản lý hợp tác xã chứ không quản lý được từng xe”.

Cũng theo ông Thanh, hơn 1.600 chiếc xe đăng lý kinh doanh của Hợp tác xã vận tải Phát An Tiền Giang đã bị Sở GTVT tỉnh yêu cầu thu hồi toàn bộ phù hiệu, tuy nhiên hợp tác xã này không nộp lại phù hiệu. Do đó, Sở GTVT Tiền Giang đã thông báo những phù hiệu này không còn hiệu lực.

Liên quan vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và xe 16 chỗ, lực lượng chức năng xác định chiếc xe khách 16 chỗ do ông Đ.H. ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là chủ sở hữu. Sau đó, ông H. giao lại cho người khác quản lý, điều hành.

Dù chiếc xe này ở tỉnh Bình Thuận nhưng phù hiệu đứng tên Hợp tác xã vận tải Phát An Tiền Giang, do Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cấp đến năm 2026. Chiếc xe có gắn thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định.

Như VTC News đưa tin, khoảng 2h40 ngày 30/9, ô tô khách BKS 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê Thừa Thiên Huế) cầm lái chở theo 34 hành khách chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến Km48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, xe khách tông vào phía sau bên trái xe tải BKS 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, ô tô khách BKS 50F-004.83 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ BKS 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) cầm lái chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Đến chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".