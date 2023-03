Xe đầu kéo tông sập quán nước ở Khánh Hoà: Sức khoẻ các nạn nhân giờ ra sao?

(VTC News) -

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 23/3, bệnh viện tiếp nhận 3 người bị thương nặng trong vụ xe đầu kéo tông sập nhà dân ven Quốc lộ 1, ở thôn Lạc Ninh, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.

Các nạn nhân gồm: anh Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1991, ở Thái Bình), tài xế xe đầu kéo; anh Nguyễn Nhất Sinh (SN 1980, ở Ninh Bình), phụ xe và ông Trần Văn Khá (SN 1961, trú tại xã Ninh Thọ, Ninh Hòa) gặp nạn khi đang ngồi bên lề đường.

Trong đó, tài xế Nguyễn Ngọc Vũ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo, liệt tứ chi, chẩn đoán choáng tủy do chấn thương cột sống cổ. Phụ xe Nguyễn Nhất Sinh vào viện trong tình trạng hôn mê, chẩn đoán xuất huyết não và chấn thương ở ngực, tiên lượng xấu. Nạn nhân Trần Văn Khá được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đầu và phần bụng bị tổn thương nặng.

Xe đầu kéo biển số Quảng Nam tông sập quán nước ven đường khiến tài xế và phụ xe bị thương nặng.

Nhiều người đang uống nước hốt hoảng tháo chạy.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, chiều 23/3, xe đầu kéo biển số Quảng Nam do tài xế Nguyễn Ngọc Vũ điều khiển chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận thôn Lạc Ninh (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa), xe tải va vào phần rơ moóc của ô tô đầu kéo biển số Khánh Hòa đang chở ống thép do Trần Thanh Hoài (SN 1978, trú thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa) cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ống thép rơi xuống đường, xe tải biển số Quảng Nam mất lái va vào một xe tải nhỏ đang đỗ bên lề đường. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao vào lề đường và tông sập quán nước. Vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng, 3 người xây xát nhẹ.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

MINH MINH