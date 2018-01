Xe tải mất phanh bị tàu hỏa tông trúng, tài xế thương nặng

(VTC News) - Đang dừng bên ngoài barie đường sắt, xe tải mất phanh trôi tuột vào trong và bị tàu hỏa tông trúng.

Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 5/1, trên đường sắt Bắc – Nam, đoạn km128 thuộc địa phận TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, tàu chở khách SE7 chạy trên đường sắt Bắc – Nam, khi đến địa phận TP Tam Điệp thì đâm vào một chiếc xe tải loại 2,5 tấn chở xi măng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, nam tài xế xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện và khoảng 100m đường ray tàu bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và công nhân đường sắt nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác nhận thông tin và cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định do xe tải đang dừng bên ngoài barie thì bị mất phanh rồi trôi tuột vào đường ray và xảy ra va chạm.

>>> Đọc thêm: Xe tải cố tình vượt đường ray bị tàu hỏa đâm biến dạng

Tùng Lâm