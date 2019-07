Xe tải lật đè chết người chờ sang đường ở Hải Dương: Hai vợ chồng vừa xuống đi làm công nhân thì gặp nạn

Clip: Kinh hoàng giây phút xe tải lật đè vào đoàn người chờ qua đường tại Hải Dương

Liên quan đến vụ xe tải lật đè chết 5 người đứng chờ sang đường ở Hải Dương, chiều 23/7, thông tin với PV VTC News, ông Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết trong hai nạn nhân được chuyển lên cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có một bệnh nhân vừa được xuất viện.

Trong khi đó, thông tin với PV VTC News, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, các bác sỹ vừa hoàn thiện thủ tục, chuyển bệnh nhân Lường Văn May (35 tuổi, quê xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội tiếp tục điều trị, do phát hiện bệnh nhân này bị tổn thương cột sống.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông, đè chết 5 người trên quốc lộ 5, qua xã Cộng hòa, huyện Kim Thành (Hải Dương)

Được biết, vợ chồng anh May từ Sơn La xuống Hải Dương vào ngày 21/7 để xin làm công nhân tại một doanh nghiệp ở huyện Kim Thành.

Sáng 23/7 là ngày đầu vợ chồng anh May đi làm thì gặp nạn. Vụ tai nạn khiến vợ anh May là chị Em thiệt mạng tại chỗ, anh May bị thương ở vùng cổ, bàn tay và chấn thương cột sống.

Sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị Em cho người thân chuyển về quê làm lễ an táng.

Trước đó, khoảng 6h ngày 23/7, tại Km63+500, Quốc lộ 5, địa phận xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương) một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa xe ô tô tải BKS 29H-150.97 (thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt, địa chỉ tại số 12/21 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) do H.V.H (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái, chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng. Do không làm chủ được tốc độ tài xế để xe đâm vào khu vực lối mở sang đường có nhiều mô tô và người đang chờ sang đường. Vụ tai nạn làm 5 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người khác bị thương. Xe ô tô tải và 5 xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Kim Thành khẩn trương bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn. Công an cũng khám nghiệm hiện trường và tích cực điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực hiện trường xảy ra tai nạn. Danh tính các nạn nhân gồm: Ông Đào Quang Huấn - người dân xã Cộng Hòa (thiệt mạng trong vụ tai nạn đầu tiên); Ông Đào Quang Thuận, sinh năm 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (Kim Thành); Anh Trương Minh Khang, sinh năm 1974, ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (Kim Thành); Anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 2002, ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà (Kim Thành); Chị Hoàng Thị Em, sinh năm 1985, ở huyện Mai Sơn (Sơn La);

