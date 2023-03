Xe tải gây tai nạn liên hoàn trên đèo Mimosa Đà Lạt

(VTC News) -

Khoảng 12h50, trên đèo Mimosa Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng.

Một trong trong những ô tô con bị hư hỏng nặng.

Ô tô tải mang biển kiểm soát 51C - 480.30 (do tài xế Trương Trung Quý, 49 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển lao nhanh xuống đèo (theo hướng về TP.HCM), bất ngờ tông liên tiếp vào 2 ô tô đang lưu thông cùng chiều chạy ở phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp đó, xe tải lao nhanh sang bên kia đường và tông vào 1 xe bán tải rồi bị lật bên vệ đường. Thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều xe tham gia lưu thông, trong đó có nhiều xe máy. Vụ tai nạn khiến các xe ô tô bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Đà Lạt và Công an phường 10 đã nhanh chóng có mặt hiện trường để xử lý, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Quang Sáng (VOV-Tây Nguyên)