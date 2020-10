Xe tải đâm vào xe khách, 19 người thương vong

Sáng 7/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 00h20 cùng ngày, trên Quốc lộ 1, đoạn qua ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 19 người thương vong.

Vụ tai nạn làm 1 người chết tại hiện trường, 18 người bị thương. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Thời điểm này, xe khách 46 chỗ (BKS: 94B- 00198) đi từ hướng Trung Lương - Mỹ Thuận va vào dải phân cách, đổ nằm ngang đường.

Sau đó xe tải (BKS: 65C- 15654) đi hướng Mỹ Thuận -Trung Lương đâm vào xe khách làm 1 người chết và 18 người bị thương. Vụ tại nạn khiến giao thông khu vực này bị ùn ứ giao thông kéo dài khoảng 300m.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết giao thông.

Cục CSGT cử ngay tổ công tác phối hợp cùng Công an Tiền Giang tổ chức ứng cứu ban đầu và điều tra nguyên nhân.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường, điều tra, giải quyết vụ tai nạn. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an huyện Cái Bè kiểm tra nhanh về nồng độ cồn và ma tuý của cả hai lái xe. Khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm và giải phóng hiện trường.

Đến 4h ngày 7/10, tuyến Quốc lộ 1 nơi xảy ra tai nạn đã thông thoáng trở lại.