Xe tải cơi nới thành thùng, CSGT Hải Phòng: 'Chưa phát hiện trường hợp bảo kê'

(VTC News) -

Video: Đoàn xe cơi nới thành thùng tung hoành trên các tỉnh lộ ở Hải Phòng

Thời gian qua, những đoàn xe cơi nới thùng thường xuyên tung hoành trên tỉnh lộ ở Hải Phòng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, PV VTC News có cuộc phỏng vấn Thượng tá Vũ Văn Quang – Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hải Phòng.

- Mới đây, Báo điện tử VTC News có bài viết phản ánh tình trạng đoàn xe cơi nới thành thùng có dấu hiệu chở quá tải chạy rầm rập trên tuyến đường 353 qua địa phận quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn và tuyến đường 359 hướng từ thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) về cầu Bính, thưa ông?

Điều đầu tiên xin chân thành cảm ơn Báo điện tử VTC News có những phản ánh tích cực giúp cho lực lượng CSGT kịp thời thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại TP Hải Phòng. Thay mặt tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, tôi xin nghiêm túc tiếp thu và lĩnh hội các nội dung đã nêu.

TP Hải Phòng đang phát triển từng ngày, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư mạnh. Huyện Thủy Nguyên có dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, cải tạo nâng cấp tuyến đường 359; quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh có dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, xây dựng cầu Rào I…

Đây là các dự án trọng điểm của thành phố nên việc đảm bảo tiến độ mang tính cấp thiết dẫn đến có thời điểm phương tiện chở vật liệu xây dựng hoạt động tăng cường cả ngày lẫn đêm, chạy theo từng đoàn để đảm bảo kịp tiến độ.

Tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải có nhiều nguyên nhân. Trong đó, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ đầu mối các cảng, bến bãi, vật liệu xây dựng, điểm tập kết hàng hóa còn hạn chế.

Bên cạnh đó, đặc điểm tuyến địa bàn rộng, các lái xe thường tránh né lợi dụng thời gian, tuyến đường không có lực lượng kiểm soát để vi phạm, không chỉ với vi phạm về tải trọng mà còn nhiều vi phạm khác.

Không những thế, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vận tải hiện vẫn chưa ý thức tốt được trách nhiệm của mình trong việc tự quản lý và tự kiểm soát cũng như chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với đội ngũ lái xe của mình.

Trong khi đó, Luật Giao thông đường bộ quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân, các lực lượng chức năng nòng cốt, trong đó có lực lượng CSGT. Bên cạnh đó, một bộ phận vẫn bất chấp các quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để đạt được mục đích, lợi nhuận.

Để kiểm soát tải trọng phương tiện phải có thời gian cố định chốt điểm (lắp ráp, rải cân xách tay mất khoảng 20 đến 30 phút), dẫn đến tình trạng lái xe, chủ phương tiện nghiên cứu, theo dõi, thông báo cho nhau để tránh né lực lượng chức năng kiểm tra, khi nào lực lượng chức năng rút khỏi vị trí thì họ lại chạy (thời gian chốt tại 1 điểm cố định để kiểm tra không được quá 2 giờ theo quy định của Thông tư 66 Bộ công an).

Ngoài ra, dòng xe tải Howo của Trung Quốc có đặc điểm: Loại 4 chân có tải trọng 18 tấn; loại 5 chân có tải trọng 22 tấn… nên bằng cảm quan mắt thường cảm thấy như có tình trạng xe cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải. Thực tế, nhiều trường hợp khi qua cân kiểm tra không vi phạm.

Tuyến đường 359 (đoạn từ cầu Bính đến thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) mới được thành phố đầu tư nâng cấp, mở rộng hàng trăm tỷ đồng nhưng đang bị những đoàn xe có dấu hiệu quá tải trọng này làm ảnh hưởng.

- Sau phản ánh của VTC News, nhiều độc giả đặt nghi vấn có hay không sự bảo kê của lực lượng chức năng, trong đó có CSGT Hải Phòng nên mới xảy ra tình trạng xe cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải, phủ bạt sơ sài tung hoành như thời gian qua?

Từ đầu năm 2020 tới nay, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP Hải Phòng tham mưu với Giám đốc công an thành phố 7 văn bản, 2 kế hoạch, 5 văn bản đôn đốc chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Đồng thời, ban hành 9 văn bản trong đó có 2 kế hoạch, 7 văn bản đôn đốc để chỉ đạo các đội, trạm nghiêm túc kiểm soát tải trọng.

doan-xe-coi-noi-thanh-thung-o-hai-phong2-16431693.jpg Cán bộ, chiến sỹ nào có dấu hiệu bảo kê xe quả tải, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Thượng tá Vũ Văn Quang

Bên cạnh đó, lãnh đạo chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quán triệt cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như các quy trình công tác của ngành đề ra. Nếu cán bộ, chiến sỹ nào có dấu hiệu vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Qua công tác nắm tình hình và kết quả kiểm tra định kỳ, đột xuất, trong đó có cả đoàn kiểm tra đặc biệt (hóa trang để kiểm tra) của các lực lượng, các cấp, đến nay chưa phát hiện trường hợp cán bộ, chiến sỹ nào của đơn vị tiêu cực, bảo kê cho xe chở quá tải.

Ngay từ đầu năm 2020, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn 24/24; tập trung đấu tranh quyết liệt với phương tiện chở hàng quá trọng tải và kiểm tra xử lý trên 300 trường hợp có liên quan đến tải trọng phương tiện, gần 500 trường hợp liên quan đến không che phủ bạt, để đất cát rơi vãi hoặc có che phủ bạt nhưng vẫn để đất cát rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

- Phải chăng, việc xử lý đang có những khó khăn nên tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải vẫn hoành hành trên nhiều tuyến tỉnh lộ ở Hải Phòng?

Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook đang xuất hiện một số hội nhóm đăng tải nhiều nội dung, trong đó có thông tin đăng tải về địa điểm, khu vực của lực lượng công an, trực tiếp là CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với mục đích thông báo trước cho các thành viên để tránh việc bị kiểm tra, xử lý.

Các nhóm này thường sử dụng đa dạng các từ ngữ, biểu tượng, hình ảnh để biến tướng việc chỉ điểm nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng, trong đó có CSGT trong xử lý vi phạm.

Kèm theo đó, họ luôn bình luận công kích, bôi nhọ, thông tin sai sự thật về công tác kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng công an nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Công tác kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm về tải trọng như hiện nay chúng ta đang thực hiện mất nhiều thời gian như rải, hiệu chỉnh cân, xác định hành vi vi phạm… nhất là việc yêu cầu khắc phục hậu quả. Ví dụ như hạ phần hàng quá tải theo quy định của pháp luật hiện nay, xe quá tải không bị giữ phương tiện, kho bãi hạ tải không có, điều kiện hạ tải ngay tại chỗ cũng không nên việc kiểm tra xử lý hết sức khó khăn.

Những chiếc xe tải chở đất đá đầy ắp thùng xe đã được cơi nới, tập kết tại khu vực cổng vào một dự án tại quận Đồ Sơn, chờ để vào "đổ hàng".

- Thời gian tới, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP Hải Phòng có biện pháp gì để xử lý dứt điểm tình trạng này, thưa ông?

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẹp ngay tình trạng nêu trên, ngay sau khi có phản ánh của báo chí, đơn vị chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý theo chuyên đề quá tải trọng phương tiện; chủ động trao đổi với các trung tâm đăng kiểm để thống nhất đề xuất Công an TP Hải Phòng, Sở GTVT TP Hải Phòng chỉ đạo phối hợp lực lượng liên ngành kiểm tra xử lý vi phạm kích thước thành thùng xe nhằm triệt tiêu các điều kiện chở hàng quá tải.

Đồng thời, chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật giao thông đường bộ, nhất là việc chở hàng đúng tải trọng cho phép ngay từ bến bãi khi được xuất phát.

Trên tuyến đường 353, 359, Trạm CSGT Lưu Kiếm, Đội CSGT số 2 bố trí ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật (cân tải trọng xách tay) làm tập trung để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng.

Đồng thời các đội, trạm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cùng bố trí lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tập trung vào hành vi vi phạm quá tải trọng phương tiện nhằm tạo thế trận liên hoàn trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chúng tôi cũng đôn đốc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các trường hợp cán bộ, chiến sỹ có biểu hiện vi phạm quy trình, vi phạm trong công tác; chấn chỉnh kỷ luật công vụ và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân.

Xin cảm ơn ông!