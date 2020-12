Xe tải chở đá trắng bị lật, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

(VTC News) -

Ngày 25/12, Đội CSGT 5.1 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) thông tin, một chiếc xe tải chở đá bị lật, chắn ngang đường sắt Bắc - Nam, khiến nhiều đoàn tàu chậm giờ.

Được biết, khoảng 4h30 sáng 25/12, xe tải BKS 37C – 298.18 chở đá trắng từ huyện Qùy Hợp đi hướng về Khu công nghiệp Nam Cấm, khi đến Km 292 + 300 đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bất ngờ mất lái, đâm vào lan can QL1 bị lật, chắn ngang đường sắt Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh VNN)

Phát hiện sự việc, người dân cạy cửa xe đưa tài xế ra ngoài, rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm nhiều đoàn tàu Bắc - Nam bị chậm 4 tiếng đồng hồ.

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh cũng nhanh chóng huy động hàng chục công nhân đến hiện trường sửa chữa đường sắt, đồng thời, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) thuê xe cẩu đến cẩu xe tải ra khỏi hiện trường để thông tuyến.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.