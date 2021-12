Xe sang BMW 320i đi 5 năm mất giá 700 triệu đồng

Nói đến phân khúc xe sedan hạng sang cỡ C, người dùng Việt Nam đều nghĩ tới 3 cái tên rất nổi tiếng là BMW 320i, Mercedes-Benz C200 và Audi A4. Đây đều là những mẫu xe được tìm mua khi lần đầu bước chân vào thế giới xe sang, đặc biệt là các khách hàng trẻ, bởi ngoài thiết kế thể thao, chúng đều có giá “mềm” nhất so với những phân khúc xe sang cao hơn.

Trong đó, BMW 320i và Mercedes-Benz C200 là hai mẫu xe thường được đưa lên “bàn cân” so sánh, riêng Audi A4 ít được chú ý hơn vì giá bán cao hơn đối thủ khoảng 200 triệu đồng. Chính vì vậy, thị trường xe cũ cũng dễ tìm BMW 320i và Mercedes-Benz C200 hơn là Audi A4.

BMW 320i và Audi A4 giữ giá hơn Mercedes-Benz C200

Trước khi về tay Trường Hải (THACO) vào năm 2018, BMW 320i 2016 được phân phối bởi đơn vị Euro Auto với mức giá 1,468 tỷ đồng, cộng thêm đăng ký lưu hành sẽ lên đến 1,65 đến 1,67 tỷ đồng tuỳ địa phương. Sau 5 năm, giá bán cho BMW 320i 2016 trên thị trường xe sang đã qua sử dụng hiện dao động từ 970 đến 1,1 tỷ đồng. Như vậy, xe mất giá khoảng 570 triệu (chiếm 34,1% giá trị xe) đến gần 700 triệu đồng (chiếm 42%), tương đương mỗi năm tụt giảm 7% đến 8,48% giá trị xe.

Hiện tại, BMW 320i qua tay nhà phân phối mới đã chuyển sang thế hệ mới mang thiết kế nội, ngoại thất trẻ trung, thể thao hơn, cùng với đó là giá bán 1,89 tỷ đồng, cộng thêm đăng ký sẽ lên tới trên 2 tỷ đồng. Nếu chọn mua thế hệ cũ như phiên bản 2016, người mua sẽ tiết kiệm tới 1 tỷ đồng nhưng xe cũng đã hết thời gian bảo hành.

Chiếc BMW 320i đời 2016 màu đen này đang được một showroom ở Hà Nội bán giá 980 triệu đồng

Đối thủ của BMW 320i là Mercedes-Benz C200 cũng có tốc độ trượt giá khá cao. Cụ thể, Mercedes-Benz C200 vào năm 2016 có giá bán 1,489 tỷ đồng, thêm chi phí lưu hành sẽ tiêu tốn của người mua tổng cộng từ 1,68 tỷ đến 1,7 tỷ đồng. Sau 5 năm, mẫu xe này hiện có giá bán dao động từ 965 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Có nơi, giá xe chỉ còn 915 triệu đồng, chênh lệch tới 785 triệu, tương ứng mất 46,1% giá trị so với thời điểm mua năm 2016.

Năm 2021, Mercedes-Benz C-Class vẫn lắp ráp trong nước và có thêm phiên bản C180 giá 1,399 tỷ đồng, phiên bản C200 Exclusive có giá lên tới 1,729 tỷ đồng. Nếu mua phiên bản C200 đời 2016, người mua sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng.

Ngược lại với Mercedes-Benz C200, mẫu Audi A4 có độ giữ giá khá tốt. Giá bán cho một chiếc Audi A4 đời 2016 hiện nay dao động từ 1,13 tỷ đến 1,15 tỷ đồng, so với giá cách đây 6 năm là 1,65 tỷ đồng (cộng đăng ký lên tới 1,89 tỷ đồng), độ mất giá của xe chỉ khoảng 40%, tương đương tốc độ trượt giá của BMW 320i.

Chiếc BMW 320i đời 2016 trong bài viết này đã đi được 40.000 km và đang được rao bán với giá 980 triệu đồng. Mức giá này đang nhỉnh hơn một số mẫu xe sedan hạng C, hạng D phổ thông hiện nay như Honda Civic bản RS (934 triệu đồng), Mazda 6 2.0 Premium (949 triệu đồng).

BMW 320i trẻ trung bên ngoài, bên trong hơi già

Thực tế, dòng Series 3 đã hiện diện ở Việt Nam từ hơn 10 năm nay. Các từ phiên bản từ năm 2018 trở về trước đều do đơn vị phân phối cũ là Euro Auto.

Trải qua 5 năm sử dụng nhưng các đường nét thiết kế ở BMW 320i 2016 vẫn còn mới mẻ. Xe mang một ngoại hình trẻ trung với đèn pha LED kiểu “mắt cú” có tính năng tự động bật, tắt.

Đầu xe BMW 320i dù đã 5 năm tuổi vẫn không hề lỗi mốt với kiểu đèn sắc xảo.

BMW 320i 2016 tại Việt Nam có mã F30 (mã F31 và F32 dành cho mẫu Touring và Coupe), nên sở hữu chiều dài tổng thể 4.624 mm, bề ngang 2.031 mm, cao 1.429 mm, chiều dài cơ sở 2.810 mm. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp, vành 16 inch với hệ dẫn động cầu sau. Lốp xe là loại runflat (có lớp chịu lực phía trong vỏ lốp giúp xe tiếp tục di chuyển khoảng 80 km sau khi bị thủng, rách dẫn tới xì hơi). Trang bị lốp runflat giúp xe giải phóng khoang chứa và dụng cụ thay lốp, qua đó giảm trọng lượng, tiết kiệm không gian nhưng sẽ khá phiền toái nếu hư hỏng lốp ở nơi xa, không có dịch vụ.

Đuôi xe trang bị đèn LED xếp tầng, ống xả kép hai bên khá thể thao.

Khoang lái BMW 320i 2016 vẫn mang đặc trưng riêng từ các đời 320i trước với màn hình giải trí kích thước 6.5 inch khiêm tốn trên bệ trung tâm, phía dưới là cửa gió điều hoà kích thước lớn và loạt hàng phím bấm vật lý. Do kế thừa từ các đời xe trước nên có vẻ bảng taplo 320i 2016 chiều lòng các khách hàng trên 35 tuổi. Đối với thiết kế đời 2021 hướng đến giới trẻ, các khu vực vẫn được bố trí như cũ nhưng được làm tinh gọn hơn như màn hình giải trí lớn kích thước lên tới 12.3 inch, cho chất lượng hiển thị hình ảnh sắc nét, cụm phím bấm vật lý được thu gọn.

Nội thất xe sẵn nhiều trang bị hiện đại nhưng cách sắp xếp và phối màu hơi già tuổi, khác hẳn thế hệ hiện tại 2021.

Dù đã 5 năm tuổi nhưng chiếc xe có tiện nghi khá ổn khi sở hữu dàn âm thanh 6 loa, hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 6 hướng tích hợp tăng, giảm chiều cao ghế. Ghế lái nhớ 2 vị trí. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng nghe, gọi điện thoại, ra lệnh giọng nói và đặc biệt là hệ thống giới hạn tốc độ bằng âm thanh và hình ảnh cảnh báo hiển thị trên màn hình tới người lái. Đáng tiếc, BMW 320i 2016 không có chế độ kiểm soát hành trình, trong khi những mẫu sedan cỡ C và D đời mới cùng tầm giá lại sẵn trang bị này.

Động cơ khoẻ, cảm giác lái thể thao

Mặc dù đã được 5 năm nhưng phiên bản 2016 của BMW 320i vẫn được trang bị động cơ tăng áp kép (N20) dung tích 2.0L cho công suất 181 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn 270 nm tại dải vòng tua từ 1.250 - 4.500 vòng/phút, đạt vận tốc tối đa 235 km/h. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp, có 3 chế độ lái gồm EcoPro, Comfort và Sport. Ở phiên bản 2021, BMW 320i sử dụng động cơ tăng áp mới mang mã B48, cùng dung tích 2.0L nhưng có công suất mạnh hơn 3 mã lực và mô-men xoắn mạnh hơn 30 Nm.

So với mẫu mới 2021, chiếc sedan 5 năm tuổi có tốc độ tăng 0-100km/h không hề kém cạnh, đạt mức 7,3 giây so với mức 7,1 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản cũ trung bình là 5,3 lít/100 km, ít hơn so với phiên bản mới (5,5 lít-6,4 lít/100 km).

Bên cạnh khả năng tăng tốc tốt, lốp runflat trang bị sẵn trên xe tuy ồn, không êm, giá bán cao nhưng giúp chắc xe ở tốc độ cao và cảm giác lái chân thật hơn loại lốp thường. Tuy nhiên người mua lại xe đã 5 năm tuổi nên lưu ý tuổi thọ gai lốp này thường không quá 32.000 km.

Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng an toàn làm khô phanh, hoạt động nhờ vào cảm biến phát hiện cần gạt mưa đang hoạt động và bánh xe đang bị trượt. Ngay lập tức, hệ thống sẽ hút nước trên bề mặt đĩa phanh và má phanh giúp người lái dừng xe an toàn.

BMW 320i đời 2016 không hề lỗi thời dù dùng động cơ N20 đã dừng phát triển, ngoài động cơ tăng áp kép, chiếc xe còn sẵn hộp số 8 cấp và 3 chế độ lái linh hoạt.

Một tính năng rất hay ở BMW 320i 2016 là hệ thống lái sử dụng trợ lực điện tử Servotronic có tỷ số biến thiên theo tốc độ. Độ nặng, nhẹ ở tay lái sẽ theo đổi theo tốc độ của xe. Ở vận tốc thấp, người lái không phải đánh vô-lăng quá nhiều. Ngược lại, khi ở tốc độ cao hay vào cua, hệ thống lái sẽ tự động điều chỉnh để vô-lăng đạt độ nhạy bén và chính xác cao hơn.

Cuối cùng, trên xe có sẵn các hệ thống an toàn hiện đại không hề lỗi thời như hệ thống ổn định thân xe điện tử (DSC), hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp DBC, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, kiểm soát cự ly đỗ xe trước sau, camera lùi, túi khí an toàn xung quanh xe.

BMW 320i đời 2016 hiện có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng tại các cửa hàng xe cũ.

Kết luận

Tuy đã 5 năm tuổi với 40.000 km lăn bánh nhưng BMW 320i 2016 vẫn là chiếc sedan hạng sang sẵn có những tố chất hấp dẫn nhất định như vẻ ngoài trẻ, động cơ khoẻ, tính năng lái hấp dẫn và nhất là có “mác” xe Đức dù giá trị chỉ bằng các mẫu sedan tầm trung đời mới. Đặc biệt khi thế hệ 320i đời mới có giá bán cao, người dùng càng có lý do tìm mua 320i 2016 bởi sức mạnh không quá chênh lệch.

Bù lại giá mua rẻ, chi phí bảo dưỡng định kỳ cao cũng là một trở ngại với người mua xe BMW. Chẳng hạn tính riêng dầu máy và dầu hộp số thay mới định kỳ đã có chi phí hơn 12 triệu đồng.