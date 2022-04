Xe mới khan hiếm do thiếu nguồn linh kiện, ô tô cũ được săn lùng

Thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu đà tăng sau Tết và đang có mức tăng trưởng mạnh. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VAMA, lượng xe bán ra trong tháng 3 đạt 36.962 chiếc, tăng 60% so với tháng trước.

Sức mua tăng giữa bối cảnh thị trường ô tô mới khan hiếm do thiếu nguồn cung linh kiện, đã khiến nhiều dòng xe bị đội giá hoặc kéo dài thời gian giao xe.

Nhu cầu mua sắm ô tô tăng mạnh cả ở thị trường xe cũ khi nhiều người tìm chọn các dòng xe đã qua sử dụng phù hợp cho nhu cầu.

10 xe cũ được mua nhiều nhất trong quý I/2022.

Thống kê từ chuyên trang Chợ Tốt Xe cho thấy, số lượng liên hệ mua xe trên mỗi tin đăng trong 3 tháng đầu năm tăng tới 33% so với quý 4 năm 2021. Số lượng tin đăng bán xe cũ trong tháng 3 cũng tăng 46% so với tháng 1 và đạt mốc cao nhất của thị trường ô tô cũ tính từ thời điểm giãn cách xã hội năm ngoái.

Những mẫu xe có giá dưới 500 triệu được tìm mua nhiều nhất. Phía Chợ Tốt thống kê, 9/10 mẫu xe yêu thích nhất đều là những mẫu có mức giá dưới 500 triệu, nổi bật nhất vẫn là các mẫu xe quốc dân ở phân khúc hạng A, B như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Hyundai Accent.

Một điểm đáng chú ý ở thị trường xe cũ đó là việc trao đổi mua/bán các mẫu xe xăng VinFast bùng nổ sau khi hãng tuyên bố chỉ sản xuất xe điện hóa hồi đầu tháng 1.

Trái ngược với tâm lý của nhiều người lo ngại rằng những mẫu xe này bị thất thế, thị trường mua bán VinFast trở nên sôi nổi hơn suốt mấy tháng qua.

Nguyên nhân khiến cho việc mua bán các dòng xe xăng của VinFast tấp nập hơn là do chính sách chăm sóc khách hàng cũ của VinFast. Trong khi đó, mảng xe điện của VinFast cũng được mua bán sôi nổi không kém. Nhiều người săn tìm những chiếc xe điện siêu lướt từ chủ cũ để trải nghiệm hoặc liên hệ tin đăng bán của các showroom VinFast tại các trang mua bán. Theo thống kê của Chợ Tốt, số lượng liên hệ tìm mua trên những tin đăng VinFast VFe34 cao gấp 3 lần mẫu xe khác.

Xe cũ trượt giá: Chevrolet Cruze và Toyota Innova đầu bảng

Thị trường xe cũ nhộn nhịp do nhu cầu tăng nhưng thống kê cho thấy, các mẫu ô tô trượt giá mạnh từ 8-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng đầu danh sách này là Chevrolet Cruze. Hiện tại, Chevrolet Cruze đời 2017 được rao bán chỉ với 300 - 350 triệu, giảm gần 15% so với một năm trước, mất đi 50% so với thời điểm lăn bánh. So với các đối thủ cùng phân khúc thời điểm đó như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Kia Cerato thì Chevrolet Cruze rớt giá khá nhanh.

Đo độ trượt giá của các dòng xe

Lý do là dòng xe Chevrolet không còn phân phối tại Việt Nam, tạo nên tâm lý lo ngại khó tiếp cận các dịch vụ hậu mãi. Đồng thời, nhược điểm là mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe thuộc loại khủng so với những dòng sedan Nhật, Hàn cùng phân khúc.

Một mẫu khác trong danh sách xe giảm giá mạnh nhất là Toyota Innova. Đây là dòng xe từng chiếm vị thế độc tôn, giữ ngôi vương trong phân khúc xe 7 chỗ nhiều năm liền. Song hiện tại Toyota Innova đời 2017 rớt giá chỉ còn chưa tới 500 triệu, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng một nửa giá trị so với thời điểm lăn bánh.

Trong khi đó, Chợ Tốt cho biết, các mẫu xe VinFast giữ giá khá tốt, giá trung bình của dòng Fadil sản xuất năm 2019 và 2020 hầu như không giảm so với quý trước, thậm chí model VinFast Lux A2.0 và SA2.0 còn có xu hướng tăng giá.