Xe máy Việt Nam ế ẩm, lao dốc

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố, quý III, tiêu thụ xe máy có khởi sắc chút ít so với quý II. Doanh số đạt 677.739 xe, tăng thêm 158.819 xe, tương ứng tăng tới 30,6% so với sản lượng tiêu thụ xe máy quý II. Tuy nhiên, sức tiêu thụ này vẫn thua kém quý I là 53.338 xe, thấp hơn 7,3% và giảm 18,49% so với cùng kỳ 2019.

Tính chung 9 tháng đầu năm, sản lượng xe máy của VAMM bán ra thị trường chỉ đạt 1.927.736 chiếc, giảm tới 407.000 xe với tỷ lệ giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Sự đi xuống này của thị trường đã được dự báo từ trước do tác động của dịch COVID-19 kéo dài.

Thị trường xe máy Việt Nam chịu tác động mạnh bởi COVID-19. (Ảnh minh họa: Chi Bảo)

Trong thời gian qua, giá xe máy liên tục được các đại lý đua nhau giảm giá sập sàn để kích cầu. Ngay cả những mẫu xe hot như Honda SH đời mới cũng giảm giá mạnh, hay Honda Winner giảm tới 17 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Về tổng thể, ngay từ đầu năm nay, các chuyên gia kinh doanh xe máy cũng đã nhận định, sức mua xe máy của Việt Nam đang bão hòa.

Năm 2019, thị trường xe máy có quy mô tiêu thụ khoảng 3,2 triệu xe máy các loại, thấp hơn con số 3,38 triệu xe của năm 2018.

Với đà đi xuống này, dự báo doanh số xe máy Việt Nam năm 2020 sẽ không chạm đến ngưỡng 3 triệu xe, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,1 triệu xe hồi đầu năm. Các năm tiếp theo, sức tiêu thụ sẽ khó nhích lên và tổng sản lượng xe máy cả năm sẽ giảm dần chỉ còn khoảng 2,5 triệu xe vào năm 2024.

VAMM bao gồm 5 thành viên là Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam và SYM. Các thương hiệu xe máy khác không thuộc VAMM ước tính tiêu thụ khoảng 100.000-150.000 xe/năm.