Xe máy nhập khẩu rớt giá mạnh

Thời gian qua, nhiều mẫu xe máy số, xe tay ga phổ thông gán mác “Made in Thailand, Indonesia” như GPX PopZ 110, Honda Wave 110i, Wave 125i, Scoopy hay Vario 160, CB150X...khi đưa về Việt Nam giá bán bị đội lên hàng chục triệu đồng, ngang ngửa các dòng xe cao cấp.

Như mọi năm, thời điểm cận Tết, giá những mẫu xe này liên tục tăng cao, thì năm nay "gió đổi chiều" khi nhiều đại lý thông báo giảm giá, khuyến mại...sập sàn.

Theo ghi nhận của VietNamNet tại một đại lý chuyên bán xe máy nhập khẩu ở TP.HCM, mẫu xe máy số Wave 110i “Made in Thailand” đang có giá 67,5 triệu đồng, giảm gần 4 triệu đồng so với thời điểm tháng 9, tháng 10. Tuy nhiên, mức giá này vẫn được xem là khá cao và khó tiếp cận khách hàng ở phân khúc xe máy số phổ thông bởi Honda Wave Alpha 110i lắp ráp trong nước giá chưa đến 20 triệu đồng.

Xe máy nhập khẩu đồng loạt giảm sâu mùa cuối năm.

Một mẫu xe Honda nhập khác là xe tay ga Honda Vario 160 nhập Indonesia cũng đang được giảm giá sâu. Cụ thể, giá bán hai phiên bản Honda Vario 160 CBS và Vario 160 ABS hiện chỉ ở mức 51,9 triệu cho bản CBS màu đen nhá/đỏ và 57,4 triệu đồng cho bản ABS đen nhá/đen tem vàng, giảm 6-7 triệu đồng so với các tháng trước. Như vậy, kể từ khi về nước hồi tháng 3 đến nay, mẫu xe này rớt giá đến hơn 25 triệu đồng.

Tương tự, Honda Scoopy "Thái" sản xuất 2022 hiện được thanh lý xả hàng tồn với giá 69-70 triệu đồng, giảm hơn 2 triệu so với tháng trước. Trong khi đó, giá xe mới 2023 hiện đang ở mức 72-75 triệu đồng.

Tại Thái Lan, Honda Scoopy 2023 có giá chỉ từ 49.600 baht (tương đương 31,6 triệu đồng) nhưng khi về Việt Nam, xe lại bị đội cao gần như tương đương các dòng xe tay ga cao cấp. Thậm chí giá bán còn cao hơn khoảng 20 triệu đồng so với Honda Scoopy nhập khẩu từ Indonesia.

Không riêng gì những dòng xe "hot" nói trên, một số mẫu xe nhập khác như Yamaha Mio M3, Honda Beat, Honda Genio, Honda Vario 125, Honda ADV 160... cũng đang hạ giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Lý giải về động thái điều chỉnh giá, đại diện cửa hàng cho biết, thông thường gần Tết, nhu cầu người dân đối với các dòng xe nhập khẩu luôn cao. Nhưng vì tình hình chung của thị trường, nhiều mẫu xe máy "nội" đang giảm giá mạnh, buộc xe nhập khẩu cũng phải tung chính sách kích cầu, giành thị phần, chạy doanh số cuối năm.

Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào cũng là một trong những lý do giúp giá bán xe nhập giảm đi đáng kể. Theo số liệu thống kê mới nhất, lượng xe máy và linh kiện, phụ tùng nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 đạt giá trị hơn 72 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng 9; trong khi tổng cộng 10 tháng đầu năm đạt gần 669 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021.