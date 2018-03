Xe khách tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương: Tài xế gây tai nạn khai gì?

(VTC News) - Tài xế xe khách tông hàng loạt xe máy khiến 6 người bị thương ở TP Thủ Dầu Một đã đến công an trình diện, khai báo.

Ngày 25/2, trả lời VTC News, Thiếu tá Hà Minh Thắng, Phó trưởng công an TP Thủ Dầu Một cho biết, công an thành phố vẫn đang củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ xe khách tông hàng loạt người và xe máy ở giao lộ Hoàng Hoa Thám (TP Thủ Dầu Một) khiến 6 người bị thương.

“Hiện công an TP Thủ Dầu Một đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ tai nan. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách đã đến cơ quan công an trình diện, khai báo. Bước đầu tài xế khai không phải vượt đèn đỏ mà do phương tiện mất thắng lao vào dòng người đang chờ đèn tín hiệu.

Tuy nhiên, đó là lời khai một chiều của tài xế, để có kết luận chính thức nguyên nhân vụ tai nạn, phải chờ giám định phương tiện, dấu vết hiện trường, lời khai nhân chứng, nạn nhân”, Thiếu tá Thắng nói.

Hiện trường vụ xe khách lao vào hàng loạt xe máy khiến 6 người bị thương ở Bình Dương.

Thiếu tá Thắng cho biết thêm, hiện 6 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, sức khỏe đã ổn định. Có 4 nạn nhân bị xây xước nhẹ, 2 nạn nhân khác bị thương nặng hơn do gãy xương, thương tích ở cằm.

Trước đó, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do tài xế Kim Dương (40 tuổi, quê Trà Vinh) chạy xe không đúng làn đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) dẫn tới tai nạn.

Cụ thể khoảng 11h5’ ngày 24/2, xe khách 29 chỗ của nhà xe Anh Tuấn mang BKS: 61B-007.30 do tài xế Kim Dương lái chở theo nhiều hành khách chạy từ đại lộ Bình Dương về thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân la liệt trong vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ Hoàng Hoa Thám (trước Công viên văn hóa Thanh Lễ, TP Thủ Dầu Một), xe khách bất ngờ vượt sang trái húc mạnh vào chiếc ô tô 7 chỗ và hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị xe khách cuốn vào gầm, kéo lê hơn 15m, 4 nạn nhân khác bị xe va quệt ngã xuống đường bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng chục người dân nhanh chóng đến cứu các nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu và báo cho lực lượng chức năng.

Phụ xe khách phải dùng con đội nâng ô tô để đưa các đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Tại hiện trường, 6 chiếc xe máy hư hỏng nặng, nằm rải rác trên mặt đường, xe ô tô 7 chỗ bị nổ bánh trước bên phải.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe khách vội vã rời khỏi hiện trường.

