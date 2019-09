Xe khách giường nằm bốc cháy trong đêm

Theo tin từ Đội Tuần tra kiểm sát phía Bắc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, rạng sáng 24/9, một xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ cháy xe giường nằm chở 10 hành khách.

Khoảng 0h15 ngày 24/9, xe giường nằm BKS 75B-011.98 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy theo hướng Nam-Bắc trên Quốc lộ 1, tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Khi đi đến xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), xe khách bất ngờ bốc cháy.

Lúc này, tài xế cho xe đi vào lề đường rồi hô hoán hành khách đang trên xe khẩn trương lấy hành lý, thoát khỏi xe an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Thạch Hà và lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc nhanh nên chiếc xe bị thiêu trụi gần như hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

PHAN ẤN