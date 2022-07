Xe khách đâm vào đuôi xe tải, 1 người chết, 19 người bị thương

(VTC News) -

Khoảng 3h45 ngày 19/7, trên QL1A đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xảy ra vụ TNGT giữa xe khách và xe tải.

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 29B-606.xx chạy hướng Hà Nội - Nghệ An bất ngờ đâm vào xe tải BKS 37C-105.xx chở xi măng đi cùng chiều. Hậu quả 19 người trên xe khách bị thương, riêng tài xế xe khách bị tử vong, mắc kẹt trong cabin xe.

Hiện trường vụ tại nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An đã huy động lực lượng đến đưa 19 hành khách bị thương ra khỏi xe an toàn. Đồng thời dùng các thiết bị chuyên dụng cắt dỡ phần cabin đưa thi thể tài xế xấu số ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an Nghệ An điều tra làm rõ.