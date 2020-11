Xe khách chở 10 người tông trực diện xe tải, Quốc lộ 6 ùn tắc hơn 1 giờ

Khoảng 8h ngày 16/11, tại Km 252+450 - Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 2 người bị thương. Quốc lộ 6 ùn tắc kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát 29B-311.22 chạy theo hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến Km 252+450 (Quốc lộ 6) thì đâm trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 29H-709.69 chạy theo chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến phần đầu 2 chiếc xe hư hỏng nặng, 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, một chiếc ô tô 4 chỗ đi cùng chiều với xe khách không kịp xử lý cũng tông vào hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách và ô tô tải biến dạng, xe khách nằm chắn ngang quốc lộ, ô tô 4 chỗ hư hỏng nhẹ phần đầu. Vào thời điểm gặp nạn, xe khách chở 10 khách du lịch.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Yên Châu có mặt ở hiện trường để đảm bảo giao thông, đồng thời xác định danh tính hai lái xe, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 16/11, tại Km 200+630 - QL6, đoạn qua xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũng xảy ra một vụ tai nạn.

Theo đó, xe khách mang biển kiểm soát 29B-62.117 chạy theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến địa điểm trên do đường trơn chiếc xe lao ra khỏi mặt đường và đâm vào mái ta luy dương khiến xe bị hư hỏng nặng. Rất may lái xe và hành khách đều được an toàn.

Hiện tại, trên tuyến Quốc lộ 6 đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La đang tiếp tục có mưa, đường trơn trượt. Vì vậy, các phương tiện tham gia giao thông cần chú ý quan sát các biển cảnh báo trên đường để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.