Xe khách 24 chỗ nhồi nhét 37 người

(VTC News) -

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa lập biên bản vi phạm đối với chủ xe khách có hành vi nhồi nhét khách với tổng mức phạt 45 triệu đồng.

Từ sau Tết Nguyên đán 2024, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, liên tiếp xử lý nhiều trường hợp xe khách chở quá số người quy định. (Ảnh: C.A)

Trước đó, chiều 19/2, tại Km1378+200 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn), Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Phước Sơn phát hiện, lập biên bản xe ô tô khách mang BKS 18F-005.36 do V.V.T. cầm lái, chở 37 người (xe khách chỉ được phép chở 24 hành khách, vượt quá 13 người so với quy định).

Theo tường trình của tài xế, các hành khách được đón từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đi Bình Phước. Tổ tuần tra kiểm soát đã xác minh và lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện là Công ty CP Du lịch Trường Khoa, tổng mức phạt tiền 45 triệu đồng.

Số hành khách bị nhồi nhét đã được chuyển sang xe khác theo đúng quy định.

Ngoài trường hợp trên, từ sau Tết Nguyên đán 2024, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, liên tiếp xử lý nhiều trường hợp xe khách chở quá số người quy định.

Cụ thể, khoảng 14h40 ngày 15/2, tại Km1339+590 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện, lập biên bản xe ô tô khách mang BKS 18F 005.36 do Đ.V.T. (trú tỉnh Nam Định) cầm lái chở quá khách theo quy định 32/24 người.

Lúc 20h10 cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Duy Xuyên, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện, lập biên bản đối với V.Đ.B. (trú tỉnh Quảng Ngãi) vì hành vi điều khiển ô tô khách mang BKS 76B 009.64 chở quá khách theo quy định (54/46 người). Xe này đón khách tại Thừa Thiên-Huế đi Quảng Ngãi.