Xe giường nằm ‘3 không’ liều lĩnh chở khách Bắc-Nam

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, 15h28 ngày 27/2, tại Km 933 + 400 Quốc lộ 1A qua địa phận Đà Nẵng, Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) phát hiện ô tô khách BKS 51B-277.29 loại 42 chỗ do Nguyễn Tiến Đạt (50 tuổi, trú phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chở 13 hành khách đi từ Hà Nội vào Bến xe Miền Đông (TP.HCM) vi phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định.

Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng kiểm tra xe khách vi phạm quy định. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện xe khách này không có lệnh vận chuyển. Đối chiếu, tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng kiểm, nghi vấn giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định không do cơ quan có thẩm quyền cấp, có dấu hiệu scan, làm giả.

Cụ thể, trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng kiểm, xe này hạn kiểm định cuối vào tháng 1/2023 nhưng giấy scan thì ghi đến tháng 7/2023. Tem và phù hiệu không có trên hệ thống.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe để tiếp tục xác minh, trưng cầu giám định các giấy tờ liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã hỗ trợ nước uống, thực phẩm cho hành khách và phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải Đà Nẵng bố trí cho 13 hành khách lên xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng tiếp tục hành trình vào tối 28/2.

CHÂU THƯ