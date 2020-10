Xe điện Tesla tới sao Hỏa sau 2,5 năm

Trên Twitter, SpaceX xác nhận Roadster và Starman - một "vị khách" (chính xác là hình nộm) mặc bộ đồ không gian SpaceX - đã tới gần sao Hỏa vào ngày 8/10.

Tuy nhiên, chiếc Tesla Roadster không vào đúng khoảng cách chạm chính xác với sao Hỏa đã được lập trình trước đó, với 0,05 đơn vị thiên văn sai lệch, tương đương 5 triệu dặm (hơn 8 triệu km) và cách xa Trái đất 37 triệu dặm (gần 60 triệu km).

Mô hình chiếc Tesla Roadster bay trong không gian.

Một trang web có tên "Roadster ở đâu?" (Where is Roadster?) được điều hành bởi lập trình viên Ben Pearson đã định vị vị trí của Starman và tiết lộ rằng chiếc Roadster cách 129 triệu dặm (gần 208 triệu km) từ mặt trời và di chuyển với tốc độ 13.637 dặm/giờ (21.947 km/h) .

Mặc dù không chắc chắn, nhưng nếu pin vẫn hoạt động, hai bài hát Space Oddity và 'Is There Life On Mars' đã lần lượt được phát hơn 264.000 lần và 356.888 lần trong tay trái và tay phải của Starman.

Elon Musk đã phóng chiếc Tesla này vào không gian bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX vào ngày 6/2/2018. Trong khi một số người đồng tình với hành động "xả rác" vào không gian này thì nó cũng đã làm nên điều kỳ diệu kể từ khi bắt đầu.