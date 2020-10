Xe đầu kéo tông xe khách trên đường dẫn hầm Hải Vân, hơn 20 người thương vong

Sáng 15/10, lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng) cho biết, lúc 0h40 cùng ngày, tại đường dẫn Nam hầm Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe khách làm 2 người chết, hơn 20 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo lúc 0h40 ngày 15/10.

Vào thời điểm trên, Trương Minh Thìn (44 tuổi, trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chạy xe ô tô đầu kéo BKS 51C-907.23 + 51R-149.29 trên đường dẫn Nam Hải Vân theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km9, xe đầu kéo tông vào xe khách BKS 93B-004.07 chở khoảng 40 người (chưa rõ danh tính tài xế) chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, khoảng 20 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. 2 ô tô hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp phối hợp với Ban Quản lý Hầm đường bộ Hải Vân điều tiết giao thông tại hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn đưa người bị thương trên xe khách ra ngoài.

Tiếp đó, lúc 4h30 ngày 15/10, tại nút giao đường tránh Nam Hải Vân-Trường Sơn-cao tốc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô.

Cụ thể, xe đầu kéo BKS 78C-095.38+78R-003.80 do Võ Công Thao (34 tuổi, trú Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển chạy hướng Nam-Bắc, đến giao lộ trên thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BKS 57M-2079+51R-8832 do Bùi Trung Kiên (23 tuổi, trú Bình Dương) chạy hướng ngược lại và xe tải đông lạnh BKS 29H-70033 do Nguyễn Văn Định (25 tuổi, trú Hưng Yên) chạy hướng Bắc-Nam.

Rất may vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 xe hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn trên.