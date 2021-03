Xe 'thây ma' bán rẻ như cho ở TP.HCM, người vi phạm bỏ xe khi bị CSGT bắt

(VTC News) -

Trong lúc CSGT TP.HCM đang ra quân xử lý xe cũ nát, xe tự chế… thì dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh) lại xuất hiện một số bãi bán xe hết “đát” với giá rẻ như cho.

Nhiều loại xe được bán giá rẻ như cho

Một góc bên trong bãi bán xe cũ nát nằm trên đường Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Chiều 17/3, PV VTC News “vào vai” người đi mua xe cũ nát để làm phương tiện chở nước đá. Tại đây, chúng tôi được người dân sống ven đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) chỉ đến một bãi bán xe nằm ngay trên trục đường chính.

Ghi nhận của PV VTC News, bên ngoài bãi bán xe này không treo biển quảng cáo, nếu không được người dân địa phương “hướng dẫn” thì rất khó tiếp cận. Bãi xe rộng khoảng 1.000m2 với vài trăm chiếc xe được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và chia theo từng loại xe gồm: xe được đăng ký lại, xe không được đăng ký.

Khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi, chủ bãi xe và nhiều nhân viên lập tức đến hỏi “mua xe về để làm gì?”. Sau một hồi giải thích chủ bãi xe mới cho nhân viên đưa PV đi xem xe.

Những chiếc xe này có giá từ vài trăm nghìn đồng đến 3 triệu đồng.

Theo nhân viên ở đây, bãi bán xe này có đủ các loại xe máy cũ nát như: Wave, Exciter, Sirius, Novou… với nhiều loại giá khác nhau. “Muốn mua chiếc nào thì cứ lựa, sau đó sẽ báo giá với ông chủ. Còn nếu muốn chế thêm phụ tùng để tiện lợi cho việc chở hàng thì yêu cầu chúng tôi sẽ làm, nhưng phải tính thêm tiền”, một nhân viên tại bãi bán xe cũ nói.

Những chiếc xe cũ nát, vẫn được rao bán với giá rẻ như cho. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Nhân viên này cho biết thêm, đa phần những người đến mua xe về để chở hàng như gas, rau, nước đá. “Xe máy cũ bán cho khách thường là các xe số, với giá dao động từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Chẳng hạn như xe có ghi chữ ĐK thì đã được đăng ký lại ở cơ quan chức năng nên giá sẽ cao hơn những xe còn lại… Tiền nào của đó, vì đây là xe thanh lý, khách mà yêu cầu nhiều quá chúng tôi sẽ không bán”, nhân viên bán xe cho hay.

Theo nhân viên bán xe, trên yên xe có ghi chữ "ĐK" là xe được đăng ký lại. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cũng theo nhân viên bán xe, những ngày gần đây bán xe máy cũ rất khó vì CSGT TP.HCM liên tục xử lý xe cũ, xe tự chế. “Nhiều khách tìm đến mua nhưng chúng tôi không bán vì thấy khách hỏi dò nhiều, rồi viết về đăng Facebook tùm lum thì cơ quan chức năng đến kiểm tra, chúng tôi hết đường làm ăn”, người này cho biết thêm.

Bãi bán xe sẵn sàng gắn thêm phụ tùng nếu như người mua có yêu cầu. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Sau hơn 30 phút xem xe, chúng tôi đòi bỏ về vì không lựa được xe máy ưng ý. Ngay lập tức nhân viên này “trấn an” rằng, xe tuy bề ngoài cũ nát, nhưng máy móc bên trong vẫn ổn. Nếu có sử dụng thì chỉ gây ít tiếng ồn và nhả khói đen.

Giá mua rẻ, người vi phạm sẵn sàng bỏ xe khi bị CSGT bắt

Từ ngày 15/3 đến nay, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM và công an các quận, huyện ra quân xử phạt xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra, xử lý xe cũ nát, nhiều người vi phạm lại kể khổ, năn nỉ CSGT bỏ qua vi phạm với đủ mọi lý do.

Đơn cử như trường hợp của ông A. (ngụ tỉnh Bình Dương), bị CSGT ở khu vực cầu vượt vòng xoay Bình Phước lập biên bản xử phạt vì lái xe cũ nát mà không có giấy phép lái xe. Sau đó ông A. liên tục xin CSGT bỏ qua vi phạm vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó.

CSGT TP.HCM đang lập biên bản vi phạm với ông A. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo lời kể của ông A., ông là lao động chính của gia đình, hiện tại đang nuôi con nhỏ và người vợ khuyết tật. Chiếc xe vi phạm là phương tiện duy nhất để kiếm tiền lo bữa ăn cho người thân. Ông mua xe giá rẻ để chạy đỡ dù biết không đảm bảo an toàn nhưng vì kế sinh nhai, vẫn phải chấp nhận lái chiếc xe hết “đát”.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong hai ngày đầu CSGT TP.HCM ra quân, có một số người vi phạm sẵn sàng bỏ lại xe vì cho rằng tiền đóng phạt còn nhiều hơn giá trị chiếc xe. Một số người lý giải rằng, việc mua xe cũ, xe hết “đát” khá dễ. Người mua xe có thể tìm đến các bãi thanh lý xe trên địa bàn TP.HCM, hoặc mua lại từ người thân, bạn bè, hàng xóm sống trong khu vực.

N.K.C. (ngụ Quận 6, TP.HCM) bị Đội CSGT Chợ Lớn lập biên bản vi phạm. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Anh N.K.C. (ngụ Quận 6, TP.HCM) cho rằng, để chở hàng cho chủ thì không thể dùng xe mới được. “Lái xe cũ nếu có bị hư hỏng hay bị CSGT bắt thì bỏ luôn, mua chiếc mới còn đỡ hơn tiền đóng phạt”, anh C. nói.

Theo các chuyên gia, việc lái xe cũ nát đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông khác. Vì đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra, nguyên nhân do người vi phạm sử dụng xe hết “đát” tham gia giao thông.

Tuy nhiên việc xử lý triệt để xe cũ nát vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, dù cơ quan chức năng đã nỗ lực vào cuộc. Để giải quyết triệt để vấn đề xe cũ nát, cần xử lý những nơi mua bán xe giá rẻ, cắt nguồn cung cấp xe ngay từ đầu thì sẽ tránh được những hệ lụy đáng tiếc về tai nạn giao thông, mất mỹ quan thành phố hay ô nhiễm môi trường.