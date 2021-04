(VTC News) -

VinBus là mẫu xe buýt điện do Công ty VinFast sản xuất và lắp ráp tại Tổ hợp sản xuất ô tô tại Hải Phòng, hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng thông minh và an toàn nhất theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay.

Xe có thiết kế thân thiện với màu xanh lá làm chủ đạo, khẳng định định hướng đầu tư và phát triển hệ sinh thái các phương tiện giao thông thông minh, sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng của VinFast.

Xe buýt điện thông minh VinBus bắt đầu được vận hành.

Xe sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Là xe buýt điện thông minh, VinBus mang đến trải nghiệm tiện nghi và an toàn vượt trội cho hành khách. Xe có hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...; Bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ...

VinBus sở hữu khối pin dung lượng 281 kWh, có khả năng di chuyển tối đa từ 220 – 260km. Xe có thể nhanh chóng sạc đầy chỉ sau 2 giờ tại hệ thống trạm sạc nhanh 150kW của VinBus với công nghệ sạc hàng đầu thế giới do StarCharge cung cấp.

Tất cả các xe VinBus sẽ được quản lý vận hành thông minh thông qua việc theo dõi tập trung, sạc, kiểm tra an toàn, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh tự động tại các trạm Depot được bố trí khoa học theo các tuyến điểm của VinBus. Tiêu chuẩn xây dựng các trạm Depot là trên khuôn viên rộng hơn 1 ha, với phần mái được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời, đảm bảo cung cấp năng lượng cho hoạt động của Depot, góp phần giảm tải áp lực nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường.

Thiết kế hiện đại, thuận tiện bên trong xe buýt điện thông minh xuất hiện lần đầu ở Việt Nam.

“Với tôn chỉ “Phụng sự từ trái tim”, chúng tôi tin rằng sản phẩm xe buýt điện hiện đại, thông minh, an toàn và dịch vụ tận tâm của VinBus sẽ tạo nên sự khác biệt, không chỉ nâng cao trải nghiệm di chuyển của người dân; mà còn tạo một cú hích chuyển đổi thói quen đi lại của cộng đồng; qua đó giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, góp phần kiến tạo giao thông xanh tại Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng giám đốc VinBus chia sẻ.

Trước mắt, VinBus sẽ vận hành tuyến nội khu tại Vinhomes Ocean Park và khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mở thêm các tuyến xe buýt để hòa mạng và kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng chung của thành phố, phục vụ đông đảo người dân.