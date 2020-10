Xe bus điện: Khởi đầu một lối sống văn minh

Lợi ích sức khoẻ của việc chuyển từ bus diesel sang bus điện là 150 ngàn USD mỗi chiếc, tương đương 100USD/hành khách.

Xe bus: triệu người cần, ngàn xe trống mỗi ngày

Quan sát tại trung tâm những thành phố lớn hiện nay, nơi các tuyến bus huyết mạch chạy qua, có thể nhận thấy một nghịch lý: Rất nhiều chuyến xe lơ thơ người, có chuyến không bóng dáng hành khách. Trong khi, ở rất nhiều đầu mối trung chuyển cửa ngõ thành phố, hàng trăm con người sốt ruột chờ đợi bus. Đứng ở các bến bus này, khói, bụi, mùi xăng xe và các cú lạng như drift của các bác tài bus nổi tiếng là "hung thần đường phố" luôn khiến người đi đường thót tim. Và những người bước lên bus không tránh khỏi ánh mắt vừa ai oán vừa ái ngại của người đi xe máy cùng chiều.

Rất nhiều người không kiên nhẫn nổi với những phiền toái mệt mỏi này, đã bỏ cuộc rất nhanh trong sự nghiệp "đi bộ và bus cho một môi trường xanh và sạch" của mình, trả lại những chiếc xe bus cũ kỹ vắng vẻ cho ngành giao thông công cộng thành phố.

“Hung thần đường phố” – nỗi khiếp sợ của người dân sắp trở thành quá khứ. Ảnh: Internet

Nhưng mọi thứ có thể sắp thay đổi theo chiều tích cực. Hệ thống giao thông công cộng chuẩn bị đón nhận một thành viên mới với một hơi thở mới – văn minh hơn, thân thiện hơn, hiện đại hơn và đặc biệt là sạch hơn: xe bus điện do VinFast sản xuất và công ty VinBus (thuộc Tập đoàn Vingroup) vận hành.

Xe bus điện của VinFast có gì?

Theo thông tin ban đầu, xe bus điện của VinBus có rất nhiều điểm ấn tượng, khác biệt so với xe bus truyền thống. Loại xe này gần như không có tiếng ồn, khách đi xe không bị “say” bởi mùi xăng dầu còn người đi đường sẽ không phải hít khói đen từ ống xả như xe bus hiện nay.

Ở trên xe, khách sẽ được cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích như wifi miễn phí, hệ thống màn hình thông tin giải trí, USB sạc điện bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới… Xe bus điện cũng được trang bị nhiều công nghệ hiện đại để đảm bảo an toàn hơn cũng như hệ thống kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn (lái xe không tập trung, buồn ngủ, mệt mỏi), camera an ninh, camera hành trình trước, camera cảnh báo khi lùi, camera quan sát bên phải khi dừng đỗ…

Trải nghiệm dành cho khách đi xe bus điện cũng được nâng lên một tầm mới, khi VinBus sẽ nghiên cứu thí điểm áp dụng hệ thống vé điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt (thẻ, ví điện tử, QR code…), phát triển app VinBus kết hợp cùng VinID để hỗ trợ thông tin mạng lưới tuyến xe bus của toàn thành phố, giúp tra cứu thông tin tuyến đi tối ưu nhất.

Đặc biệt, xe bus điện của Vingroup là một trong số những xe bus đầu tiên tại Việt Nam sử dụng sàn xe thấp và có sàn nâng hỗ trợ cho người khuyến tật.

Xe buýt điện do VinFast sản xuất sắp vận hành tại Hà Nội , TP.HCM và Phú Quốc. Ảnh: Vingroup

Giải quyết sự băn khoăn về khả năng vận hành của xe bus điện khi di chuyển liên tục cả ngày với quãng đường dài, VinBus tiết lộ, xe được trang bị khối pin công suất 281,9 kWh. Chỉ cần 2 tiếng để sạc đầy bằng trạm sạc 150kW và sau mỗi lần sạc có thể đi được từ 220 đến 260km.

Trước tiên, VinBus sẽ tập trung vận hành tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc với số lượng xe từ 150-200 xe, dự kiến hoạt động từ 5 giờ sáng tới 22 giờ hàng ngày, bình quân 10-20 phút một lượt xe, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong tuyến.

Tất cả các tuyến buýt sẽ đi từ trạm (Depot) kết nối vào trung tâm thành phố, đi qua các điểm trung chuyển lớn tập trung đông dân cư như bến xe, trường học, khu độ thị, bệnh viện, trung tâm thương mại…

Dù giá thành của bus điện cao gần gấp đôi so với xe bus tryền thống, nhưng để khuyến khích lựa chọn lối sống thân thiện môi trường, hành khách tại Hà Nội và TP.HCM đều được hưởng giá vé ưu đãi theo chính sách trợ giá của thành phố dành cho người sử dụng vận tải hành khách công cộng (giá vé trung bình bình từ 3.000 -10.000 đồng, vé tháng từ 50.000 - 200.000 đồng). Người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo… được miễn phí vé.

Tương lai của VinBus

Sự xuất hiện của VinBus, dù chưa đi vào hoạt động, giống như một hơi thở mát lành vào hệ thống giao thông công cộng. Nhiều người cho rằng, VinBus sẽ thực sự tạo nên một lối sống mới văn minh và khỏe mạnh, khởi đầu từ chính những hành khách lựa chọn bus điện làm phương tiện đi lại hàng ngày.

Con đường của VinBus rất rộng mở, khi bus điện là xu hướng tất yếu mà cả thế giới đang đi theo, vì một tương lai xanh của con người.

Theo thông tin được Bloomberg đưa ra vào năm 2019, Wolswagen Group đã đầu tư 145 tỷ Euro trong 10 năm để sản xuất pin EV cho 425 ngàn xe bus điện đang chạy trên toàn cầu. Vào năm 2025, con số đó sẽ là 600 ngàn.

Cũng Bloomberg dự báo, năm 2030, 84% xe bus bán ra trên thế giới là xe điện và đến năm 2040, có tới 80% xe bus chạy trên hành tinh này sẽ là xe bus điện.

Con số 200 bus điện sẽ được đưa vào hoạt động trong những tháng cuối năm của VinBus quả thực quá khiêm tốn, kể cả con số 1.000 xe dự kiến trong năm sau cũng chỉ như muối bỏ bể so với nhu cầu giao thông công cộng đang không ngừng tăng ở các đô thị Việt Nam. Nhưng càng như vậy thì càng nhiều hy vọng.

EB Start Consulting, công ty quản lý xe bus điện Hoa Kỳ năm 2015 đã đưa ra một kết quả nghiên cứu rất đáng tham khảo: xe bus điện giảm thiểu 300.000 đến 500.000 tấn CO2 ở New York dù thành phố này thời điểm đó có chưa tới 1.000 chiếc đang chạy. Lợi ích sức khoẻ của việc chuyển từ bus diesel sang bus điện là 150 ngàn USD mỗi chiếc, tương đương 100USD/hành khách.

Khi nhu cầu tiêu dùng văn minh gặp được khả năng cung cấp văn minh, tất cả cộng đồng sẽ cùng được hưởng lợi từ một môi trường dần dần sạch hơn, từng ngày một, theo từng chuyến bus điện không khói xăng dầu.