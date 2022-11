Xe biển xanh tông 2 người thương vong ở Phú Quốc: Tài xế chưa có bằng lái

(VTC News) -

Chiều 15/11, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ xe biển xanh gây tại nạn khiến 2 người thương vong.

Theo Công an TP Phú Quốc, người lái xe biển xanh gây tai nạn là Danh Thép (SN 1993, ngụ TP Phú Quốc).

Chiếc xe gây tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 14/11, Danh Thép lái xe biển xanh 68C-0862 di chuyển theo hướng An Thới đi Dương Tơ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Văn Đ. đi cùng chiều phía trước khiến ông Đ. bị thương nhẹ.

Sau khi va chạm, Danh Thép tiếp tục lái xe đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới và va chạm với xe máy do L.D.M.Q. (SN 2007, ngụ phường An Thới, Phú Quốc) cầm lái. Em Q. bị thương nặng và qua đời sáng 15/11.

Theo công an, sau khi gây tai nạn, Danh Thép lái xe đến đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học - THCS An Thới 2 và bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường.

Hơn 1 tiếng sau, Danh Thép đến Công an TP Phú Quốc trình báo việc gây tai nạn. Công an thành phố đã kiểm tra nồng độ cồn đối với Danh Thép, kết quả 0,350 mg/lít khí thở và âm tính ma túy.

Qua kiểm tra, Danh Thép không có bằng lái ô tô. Danh Thép khai nhận, khoảng 10 ngày trước mượn xe biển xanh nói trên của Đặng Quốc C. (SN 2001, ngụ TP Phú Quốc) để tập lái.

Công an đang tiếp tục mời những người liên quan tới làm việc.

Liên quan vụ việc, trả lời PV VTC News qua điện thoại, đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang xác nhận chiếc xe này trước đây là của Hội nhưng đã được thanh lý.