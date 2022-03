Xe biển xanh lao lên vỉa hè, 2 người chết thương tâm

(VTC News) -

Khoảng 7h30, ngày 27/3, ô tô biển xanh 36M-002.67 (của Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) do anh Nguyễn Văn Thông (SN 1983, trú tại phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá) điều khiển, đi đến ngã ba đường Cao Sơn và đường vào khu dân cư Bắc Sơn 2, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa thì va chạm với xe máy BKS 36P1 - 9149 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá) điều khiển, khiến ông Đàm bị thương.

Sau đó, xe ô tô biển xanh tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào quầy bán hoa quả làm 2 người thiệt mạng là ông Lê Văn A (SN 1957, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa) và anh Hoàng Văn H (SN 1985, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TH)

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.