Xe bị hư hại do barrier trạm ETC sẽ được bảo hiểm đền bù

Sau ngày 1/8, khi số lượng xe đổ về làn thu phí không dừng (ETC) tăng cao, nhiều trạm thu phí đã xuất hiện tình trạng các barrier không mở khiến các phương tiện gặp khó khăn trong di chuyển. Nhiều trường hợp barrier còn đóng xuống bất ngờ gây va chạm, hư hỏng xe. Trước tình trạng trên, vấn đề liên quan đến đề bù thiệt hại, sửa chữa xe sau va chạm với thanh chắn được nhiều chủ phương tiện quan tâm.

Bảo hiểm sẽ đền bù

Trao đổi với Zing, ông Xuân Đăng - Phó phòng kinh doanh tại một công ty bảo hiểm lớn tại Việt Nam cho biết những trường hợp "bất khả kháng" sẽ được bảo hiểm xem xét và đền bù.

Trong đó, liên quan đến việc barrier các trạm ETC đóng lại dẫn đến va chạm vào đầu xe gây hư hỏng, chủ xe sẽ được bảo hiểm thanh toán ứng trước tiền sửa chữa nếu xe đã mua bảo hiểm vật chất. Sau đó đơn vị vận hành thu phí sẽ chi trả bù lại cho doanh nghiệp bảo hiểm theo nguyên tắc thế quyền.

Xe va chạm với barrier khi xảy ra hư hỏng sẽ được bảo hiểm đền bù theo quy định. (Ảnh: Zing).

Cụ thể, trường hợp barrier chưa mở nhưng chủ phương tiện vẫn điều khiển xe ở vận tốc bình thường, nếu xảy ra va chạm, bảo hiểm vẫn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng nếu xe đang qua trạm thu phí nhưng barrier bất ngờ đóng lại dẫn đến hư hỏng thì đơn vị chịu trách nhiệm sẽ là cơ quan vận hành barrier.

"Bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đền bù nếu chủ xe có hành vi cố ý gây hư hỏng phương tiện, có nồng độ cồn trong máu và khí thở vượt mức quy định, sử dụng chất kích thích hoặc các chất cấm theo quy định của nhà nước", vị này nhận định.

Ông Đăng cũng cho biết hiện tại chưa có văn bản nào quy định từ chối đền bù đối với các phương tiện gặp hư hỏng do va chạm với barrier tại các trạm thu phí. Song, chủ phương tiện cần mua trước các gói bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm ô tô để được đền bù đúng theo quy định.

Ngoài ra, sau khi bồi thường tổn thất cho chủ phương tiện, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu phía chủ xe ký hồ sơ thế quyền để làm việc với cơ quan vận hành barrier, góp phần bù đắp phần tài chính đã bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự cố.

"Nếu có thể, công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và chủ phương tiện áp dụng nguyên tắc thế quyền. Tuy nhiên, chủ phương tiện cần minh chứng được sự cố xảy ra do lỗi từ phía đơn vị vận hành barrier, ví dụ như video quay từ camera hành trình", ông Đăng cho biết thêm.

"Tuy nhiên nếu công ty bảo hiểm chấp nhận bồi thường cho trường hợp này thì chủ xe phải ký hồ sơ thế quyền để công ty bảo hiểm yêu cầu cơ quan vận hành barrier đó bồi hoàn cho họ chi phí họ đã bồi thường cho chủ xe", vị này nói thêm.

Cũng theo ông Đăng, mức độ bồi thường thiệt hại sẽ có sự khác biệt dựa theo điều kiện và quy định trong hợp đồng của từng công ty bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Hiện nay, rất nhiều gói bảo hiểm ôtô trọn gói xuất hiện trên thị trường.Theo đó, các gói bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí đền bù khi có thiệt hại về vật chất bất ngờ, nằm ngoài tầm kiểm soát của chủ phương tiện. Trong gói bảo hiểm cũng đã bao gồm thiệt hại do những tai nạn bất khả kháng từ thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ.

Song song đó, các gói bảo hiểm cũng đính kèm các quy định về những trường hợp loại trừ bảo hiểm. Những lỗi có thể kể đến như xe không có giấy kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hợp lệ, có nồng độ cồn trong máu và khí thở vượt mức cho phép, sử dụng cả chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật

Các xe nên đảm bảo khoảng cách và duy trì vận tốc thích hợp khi qua trạm thu phí. (Ảnh: Quỳnh Danh).

Đối với các xe đã mua bảo hiểm vật chất, khi gặp phải tai nạn ngoài kiểm soát dẫn đến thiệt hại, chủ xe cần lập tức báo cáo với nhân viên giám định và các cơ quan chức năng. Sau khi giám định, nếu xe không nằm trong các mục loại trừ bảo hiểm, hồ sơ bảo hiểm và các thủ tục liên quan sẽ được thiết lập.

Theo Điều 14 Nghị định số 03, khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Để tránh xảy ra va chạm với barrier gây thiệt hại về xe, các chủ phương tiện khi đi qua trạm thu phí không dừng cần thực hiện đúng theo hướng dẫn từ các nhà cung cấp dịch vụ. Theo đó, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đã đưa ra lời khuyên cho các phương tiện khi qua trạm thu phí không dừng nên đảm bảo vận tốc ở mức khoảng 30 km/h.

Ngoài ra, phía VETC cũng khuyến cáo chủ xe nên tránh tình trạng chạy nối đuôi, gây khó khăn cho việc đọc thẻ định danh từ hệ thống nhận diện phương tiện. Khoảng cách giữa 2 xe nên duy trì từ 3 m đến 5 m để đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo thẻ ETC vẫn còn đủ tiền để hoàn thành tuyến đường cao tốc, người điều khiển phương tiện được khuyên cần kiểm tra số dư thẻ ETC từ ứng dụng trước khi vào cổng thu phí. Hiện nay, cả hai ứng dụng từ doanh nghiệp VDTC hay VETC đều có tính năng thông báo khi số dư thẻ dưới 100.000 đồng giúp người dùng kịp thời nắm bắt tình trạng số dư trong thẻ ETC.